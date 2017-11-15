Подтверждена совместимость InfoWatch ASAP с оборудованием Schneider Electric

ГК InfoWatch и Schneider Electric сообщили об успешном завершении совместных испытаний программно-аппаратного комплекса (ПАК) для защиты автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP) на оборудовании промышленной автоматизации Schneider Electric серии Modicon.

Требования к системам защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах на территории Российской Федерации определены приказом ФСТЭК от 14.03.2014 г. №31. Испытания ПАК InfoWatch ASAP подтвердили высокий уровень защиты оборудования Schneider Electric от угроз информационной безопасности в соответствии с полным перечнем требований, утвержденных российским законодательством. В ходе тестирования была подтверждена отказоустойчивость системы InfoWatch при аварийных ситуациях на предприятии.

Решение InfoWatch обнаруживает целенаправленные атаки и вторжения в ИТ-инфраструктуру критически важных объектов, выявляя уязвимости в промышленной информационной системе. ПАК InfoWatch ASAP блокирует несанкционированные сетевые подключения и предотвращает утечку данных о состоянии технологического процесса в АСУТП.

«Совместные испытания с коллегами из Schneider Electric и нашим партнером — компанией "АСП Лабс" показали, что система защиты автоматизированных систем InfoWatch ASAP не только полностью обеспечивает информационную безопасность предприятий, но и не сказывается на работоспособности высокотехнологичного оборудования Schneider Electric, — сказал руководитель бизнес-направления «Защита АСУТП» Михаил Смирнов. — Мы рассчитываем, что наше решение будет востребовано в крупнейших предприятиях промышленного сектора, которые используют оборудование ведущих мировых поставщиков».

В портфель направления «Защита АСУТП» входят комплекс услуг по обеспечению безопасности данных на любом этапе жизненного цикла АСУТП, в том числе аудит уровня информационной безопасности технологических систем, ПАК InfoWatch ASAP для работы в технологических сетях, включая модули межсетевого экранирования, обнаружения вторжений, анализа защищенности объекта.