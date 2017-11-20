«Доктор Веб» обнаружил новый бэкдор для Linux

Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили новый Linux-бэкдор, что косвенно свидетельствует о неослабевающем интересе к операционным системам семейства Linux со стороны вирусописателей.

Троянец, получивший наименование Linux.BackDoor.Hook.1, был обнаружен вирусными аналитиками в библиотеке libz, которая используется некоторыми программами для функций сжатия и распаковки. Он работает только с бинарными файлами, обеспечивающими обмен данными по протоколу SSH.

Весьма необычен способ подключения злоумышленников к бэкдору: в отличие от других похожих программ, Linux.BackDoor.Hook.1 вместо текущего открытого сокета использует первый открытый сокет из 1024, а остальные 1023 закрывает.

Бэкдор Linux.BackDoor.Hook.1 может скачивать заданные в поступившей от злоумышленников команде файлы, запускать приложения или подключаться к определенному удаленному узлу. Этот троянец не представляет опасности для пользователей «Доктор Веб» – его сигнатура добавлена в базы Антивируса Dr.Web для Linux.