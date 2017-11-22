Angara запускает мониторинг ИБ в рамках Центра киберустойчивости ACRC

Группа компаний Angara объявила о запуске услуги мониторинга информационной безопасности на базе Центра киберустойчивости ACRC (Angara Cyber Resilience Center). Теперь клиентам компании стали доступны сервисы мониторинга безопасности в режиме 24х7х365 с возможностью полностью удаленного подключения услуги за несколько часов.

Центр востребован клиентами, которые ориентированы на надежные решения информационной безопасности с оптимальной стоимостью владения. Гибкая архитектура ACRC открывают возможности использования профессиональных удаленных сервисов мониторинга безопасности компаниям любого масштаба, от небольших до крупных.

Технологический стек центра ACRC включает набор более двадцати технологических сервисов на основе COTS- и FOSS-технологий.

«ACRC обеспечивает полный цикл управления рисками информационной безопасности заказчика – от аудита защищенности от угроз до выявления реальных атак на инфраструктуру клиента. Высокая скорость развертывания и разумная стоимость владения позволяют среднему и крупному бизнесу оперативно установить контроль за своей инфраструктурой и обеспечить мониторинг ИБ. TCO нашего решения в 2-5 раз ниже аналогичных предложений на рынке», − отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса Angara Professional Assistance Александр Бодрик.

Компания планирует увеличение инвестиций в данное направление и расширение ассортимента услуг, смещая акцент с мониторинга на проактивную защиту и предоставление решений по сервисной модели.

«Услуги центра ACRC дают возможность нашим клиентам фокусироваться на ключевых сферах деятельности их бизнеса, отдавая под наше ответственное управление мониторинг и защиту ИТ-инфраструктуры. Группа компаний сегодня готова предложить полный спектр ИБ-услуг, гарантируя нашим клиентам безопасность на скорости бизнеса», − сказал технический директор Angara Technologies Group Дмитрий Пудов.