Intel устранила найденную экспертами Positive Technologies уязвимость

Intel опубликовала бюллетень безопасности, в котором сообщила о выпуске патча для устранения уязвимости в подсистеме Intel ME, которая была обнаружена экспертами Positive Technologies Марком Ермоловым и Максимом Горячим.

Также Intel опубликовала специальный инструмент, который поможет администраторам Windows и Linux-систем узнать о том, уязвимо ли их оборудование.

Intel Management Engine — это закрытая технология, которая представляет собой интегрированный в микросхему Platform Controller Hub (PCH) микроконтроллер с набором встроенных периферийных устройств. Через PCH осуществляется почти все общение процессора с внешними устройствами, поэтому Intel ME имеет доступ практически ко всем данным на компьютере. Исследователям удалось найти ошибку, которая позволяет выполнять неподписанный код внутри PCH на любой материнской плате для процессоров семейства Skylake и выше.

Например, злоумышленники могут атаковать компьютеры с уязвимой версией Intel ME, используя эту ошибку безопасности, и потенциально устанавливать в коде Intel ME “закладки” (например, шпионское ПО), которые большинство традиционных средств защиты не обнаружат. Т.к. “закладка” в этом случае будет функционировать на отдельном чипе, а не на CPU, на котором работают большинство ОС и традиционных средств защиты.

При этом основная система может оставаться работоспособной, таким образом пользователь может не подозревать о том, что на его компьютере функционирует шпионское ПО, устойчивое к переустановке ОС и обновлению BIOS.

В бюллетене безопасности Intel представлен полный список уязвимых процессоров: Intel Core поколений 6, 7 и 8; Intel Xeon E3-1200 v5 и v6; Intel Xeon Scalable; Intel Xeon W; Intel Atom C3000; Apollo Lake Intel Atom E3900; Apollo Lake Intel Pentium; чипы Celeron серий N и J.

Как пояснил Максим Горячий, «модуль Intel ME — это основной компонент огромного количества устройств по всему миру. Именно поэтому мы сочли необходимым оценить степень его защищенности. Этот модуль сидит глубоко под ОС и позволяет увидеть обширный ряд данных. Злоумышленник может воспользоваться этим привилегированным уровнем доступа для проведения атак, скрытых от внимания таких традиционных способов защиты, как антивирусное ПО. Наше тесное сотрудничество с компанией Intel было нацелено на ответственное раскрытие, и Intel предприняла превентивные меры и разработала инструмент, позволяющий определить, уязвима ли система. Подробно это описано на сайте Intel. Мы планируем выступить на конференции Black Hat Europe и рассказать о выявленной уязвимости подробнее».