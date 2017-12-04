InfoWatch представила методику построения защиты промышленных ИС для нефтегазовой отрасли

ГК InfoWatch представила методику построения системы защиты с использованием программно-аппаратного комплекса (ПАК) для защиты автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP) на Нефтегазовом форуме EcoStruxure Plant 2017 в Москве.

В мероприятии приняли участие представители промышленных предприятий, эксперты и консультанты в сфере промышленной автоматизации. Ключевой темой форума стало повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий через применение инновационных решений.

Представленная методика подразумевает обязательное тестирование систем информационной защиты предприятий на совместимость с промышленным оборудованием в соответствии с требованиями регуляторов, включая приказ ФСТЭК от 14.03.2014 г. №31. Например, в рамках данной методики ранее были успешно завершены испытания работы ПАК InfoWatch ASAP совместно с оборудованием для промышленной автоматизации производства Schneider Electric.