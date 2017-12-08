Программный комплекс JaCarta прошёл инспекционный контроль ФСТЭК

«Аладдин Р.Д.» сообщила о том, что программный комплекс (ПК) JaCarta 1.5, включающий ПК «Единый Клиент JaCarta» и устройства JaCartа, прошел инспекционный контроль во ФСТЭК России.

Основными изменениями в ПК JaCarta 1.5 стали включение в его состав сертифицированных средств электронной подписи нового поколения JaCarta-2 ГОСТ, устройств JaCarta PRO, которые могут использоваться в инфраструктуре для eToken PRO (Java), также добавлена возможность работы с операционной системой Microsoft Windows 10.

Сертификат ФСТЭК России № 3449 удостоверяет, что ПК JaCarta версии 1.5 является программным средством защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, реализующим функции аутентификации, в том числе в среде виртуализации, и управления доступом, и соответствует требованиям по 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей (НДВ 4) и требованиям технических условий.

Это позволяет использовать ПК JaCarta 1.5 в информационных системах персональных данных до 1 уровня защищённости включительно и при создании автоматизированных информационных систем до класса защищённости 1Г включительно. Сертификат действует до 7 сентября 2018 года.