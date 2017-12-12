40% банков в России и СНГ планируют внедрение программно-определяемых сетей

Компания VMware представила результаты исследования крупнейших финансовых организаций, проведенного совместно с аналитическим центром TAdviser. Согласно отчету, больше половины (52%) банков и страховых компаний России и СНГ увеличили бюджет на информационную безопасность в 2016-17 гг. в связи с ростом киберугроз и активности вредоносных программ.

Исследование еще раз подтвердило, что за последний год количество угроз информационной безопасности для корпоративного сектора выросло значительно — это подтверждают 80% опрошенных финансовых организаций. Лишь 16% зафиксировали сохранение прежнего уровня киберпреступности. Репутационные и финансовые потери (в том числе, упущенная выгода) — наиболее критические последствия от инцидентов ИБ в финансовых организациях, считают около 50% опрошенных. Поэтому в условиях роста киберугроз более половины (52%) компаний увеличили бюджет на средства защиты.

Почти треть респондентов (28%) также опасаются мер со стороны регуляторов (например, отзыва лицензий) в результате успешной атаки или утечки данных. Однако какими бы ни были последствия, ни у кого нет сомнений в том, что они неизбежны.

Банки активно предлагают своим клиентам возможность онлайн-взаимодействия, например, через онлайн-банкнинг и мобильные приложения. Поэтому неудивительно, что среди наиболее распространенных угроз компании финансового сектора отметили DDoS-атаки (28%). Недоступность мобильного или онлайн-банка даже в течение нескольких часов может значительно испортить репутацию банка или привести к прямым финансовым потерям. Среди других угроз респонденты отметили фишинг (26%) и атаки шифровальщиков (10%).

Цифровая трансформация банковского бизнеса также подразумевает перевод вычислений в облако. Например, по данным исследования VMware, в США 81% респондентов из банков с активами в $100 млрд и более и 68% банков с активами от $15 млрд до $100 млрд сейчас осваивают облачные вычисления. Однако у финансовых компаний в России есть серьезные опасения в связи с облачной моделью. Так, более двух третей (70%) считают потерю или хищение данных главными рисками при миграции в облачную среду. С большим отрывом респонденты отметили простои по вине провайдера (26%).

Использование мобильных устройств для решения рабочих задач становится нормой и для самих сотрудников банков. Однако больше половины финансовых организаций (53%) не используют никаких решений по управлению мобильными устройствами (MDM/EMM), что в результате может привести к утечке корпоративных данных.

Опасность для бизнеса состоит в том, что растет не просто количество и масштаб атак — все чаще злоумышленники используют неизвестное вредоносное ПО. Это зловреды, которые не может отследить традиционный антивирус, потому что данных о них еще нет в базах ИБ-компаний. Эффективным ответом на эту новую угрозу является модель «нулевого доверия», которая стала возможной благодаря использованию программно-определяемых сетей (Software-Defined Networks, SDN). Согласно опросу, половина банков (50%) и страховых компаний ориентируются на модель «нулевого доверия» при построении ИБ-систем, однако лишь 4% респондентов уже развернули программно-определяемые сети. К счастью, почти половина организаций (40%) подтверждают свои планы использования SDN.

«В современной цифровой экономике данные являются основным активом банков и страховых компаний. Их утечка или несанкционированный доступ к ним может привести к критическим последствиям для всей организации. Технологии SDN (программно-определенных сетей) призваны помочь нашим заказчикам ответить на эти вызовы в области информационной безопасности, — говорит Александр Василенко, глава представительства компании VMware в России и СНГ. — Стратегия информационной безопасности VMware совместно с партнерскими решениями позволяет обеспечить встроенную защиту на всех уровнях сетей, облаков и конечных устройств».