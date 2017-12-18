Ростех подвел итоги работы Центра по устранению последствий компьютерных атак

В Москве состоялось заседание клуба ИБ-директоров Государственной корпорации Ростех (КИБР), организуемое «РТ-Информ» (Центр компетенции в области ИТ и ИБ госкорпорации Ростех). Главной темой встречи стало подведение итогов года по направлению информационной безопасности, и в частности результатов деятельности Корпоративного Центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (КЦОПЛ). КЦОПЛ был создан осенью 2016 года на базе компании «РТ-Информ».

В мероприятии приняли участие 70 человек, среди которых представители департамента безопасности госкорпорации, ФСБ России, руководители направлений ИБ холдингов и ключевых предприятий Ростеха, представители крупнейших отечественных производителей решений в области информационной безопасности.

Команда, занимающаяся мониторингом информационной безопасности «РТ-Информ» сообщила о том, что в 2017 году собраны данные о внешнем периметре практически всех предприятий Ростеха, на контроль поставлено 386 предприятий (более 24 000 внешних ip-адресов). Всего за текущий год было зафиксировано и устранено влияние 224 инцидентов.

В мае 2017 г. «РТ-Информ» подписал соглашение с Центром мониторинга Центрального банка (ФинЦЕРТ) о взаимном обмене информацией.

В октябре 2017 г подписано соглашение о взаимодействии между ГК «Ростех» и ФСБ России в области обнаружения компьютерных атак, что фактически подтверждает статус КЦОПЛ в качестве корпоративного центра ГосСОПКА.

«С развитием технологий повышаются требования к обеспечению информационной безопасности, усилению защиты систем и данных, – отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. – Для противостояния угрозам необходимы компетенции, технологии и отлаженные механизмы. «РТ-Информ» обладает экспертизой, которая востребована предприятиями Ростеха и делает нашу компанию связующим звеном в рамках разработки и реализации единой стратегии информационной безопасности предприятий Ростеха».

По завершении официальной части состоялся практический тренинг по кибербезопасности. В условиях имитации компьютерных атак участникам было необходимо скорректировать свою ИБ стратегию, чтобы минимизировать влияние атак и сохранить доход.

В рамках события предприятия и холдинги госкорпорации Ростех были отмечены за достижения и реализованные проекты по информационной безопасности. Среди награжденных: