Eset прогнозирует кибератаки на инфраструктуру и системы электронного голосования

Eset представила отчет о трендах информационной безопасности, которые определят развитие мирового киберландшафта в 2018 году.

В 2017 году эксперты Eset прогнозировали рост ущерба от киберугроз, включая программы-вымогатели, и новые атаки на критическую инфраструктуру. Прогнозы сбылись – массовые эпидемии шифраторов Wannacry, Petya и Bad Rabbit нанесли значительный ущерб компаниям, вызвав широкий общественный резонанс.

На фоне повышения осведомленности частных и корпоративных пользователей в 2018 году ожидается дальнейший рост числа и сложности кибератак. Хакеры будут использовать «классические» инструменты компрометации, а также продолжат поиски новых эффективных схем.

Эксперты Eset прогнозируют в 2018 году новые атаки на объекты критической инфраструктуры. В 2017 году одной из наиболее серьезных угроз для промышленных систем управления стала вредоносная программа Industroyer, предположительно послужившая причиной сбоя энергоснабжения в Киеве. В 2018 году атаки могут затронуть не только энергетику – в числе потенциальных целей оборонный сектор, системы транспорта и водоснабжения, здравоохранение и производство.

Корпорации работают в условиях повышенного риска кибератак и инвестируют в защиту. Как следствие, в 2018 году хакеры перейдут к атакам на цепи поставок – на малые и средние предприятия, поставляющие товары и сервисы крупным компаниям. Например, в 2017 году успешный взлом сервера обновления популярного бухгалтерского ПО M.E.Doc привел к массовой эпидемии шифратора Petya.

Одна из сравнительно новых проблем кибербезопасности – вмешательство хакеров в избирательный процесс, угрожающее легитимности выборов. По мнению экспертов Eset, снизить риски электронной демократии позволят гибридные системы, использующие как цифровые, так и традиционные записи.

Эксперты Eset считают, что в 2018 году возможны кибератаки, выполненные с помощью устройств интернета вещей. «Умные» устройства подвержены взлому и могут быть использованы в качестве инструментов злоумышленников. Сохраняет актуальность угроза появления новых «ботнетов вещей».

Улучшить ситуацию в области кибербезопасности позволит расширение сотрудничества правоохранительных органов и коммерческих компаний. Так, в 2017 году совместный проект Eset, Microsoft и правоохранителей, включая ФБР и Интерпол, позволил ликвидировать крупнейший ботнет Gamarue. В 2018 году ожидаются новые успешные расследования, что, в конечном итоге, приведет к снижению числа активных киберпреступников.

Более подробный обзор трендов кибербезопасности 2018 года представлен в отчете Eset.