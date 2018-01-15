Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre

DeviceLock объявила об успешном завершении тестирования агента программного комплекса DeviceLock DLP на различных компьютерах и операционных системах после установки патчей для уязвимостей Meltdown и Spectre.

Компания Microsoft оперативно выпустила экстренные обновления безопасности, устраняющие уязвимости Meltdown и Spectre, которые затрагивают почти все процессоры, выпущенные с 1995 года. Однако, вскоре после релиза пользователи начали сообщать о проблемах в работе устройств на базе процессоров AMD, в частности Athlon, после установки патча KB4056892. Microsoft также признала наличие проблемы с патчами, отметив, что часть пользователей «столкнется с ухудшением производительности» и порекомендовал компаниям «поддерживать разумный баланс между соображениями безопасности и продуктивностью».

Как выяснилось далее, компьютерам под Windows с некоторыми процессорами AMD не удается загрузиться после установки патча от уязвимостей Meltdown/Spectre. В результате Microsoft приостановил распространение патча от Meltdown и Spectre.

Анализ уязвимостей от уязвимостей Meltdown/Spectre и патчей для них в тестовой лаборатории DeviceLock показал, что данные уязвимости по сути разрушают изоляцию приложений друг от друга и ядра. В свою очередь, применение патчей приводит к тому, что из таблицы страниц убирается большая часть маппинга системного адресного пространства (или, проще говоря, ядра системы) при работе приложений в непривилегированном режиме, что отключает возможный доступ из процессов уровня user mode к пространству ядра системы.

Такое ограничение является потенциально опасным для функционирования программных продуктов, в архитектуру которых входят компоненты, работающие как драйверы ОС, поскольку может вызвать критический сбой работы приложения при обращении с уровня приложений (user mode) на уровень ядра (kernel mode) к собственным либо сторонним компонентам и драйверам.

Учитывая, что агент программного комплекса DeviceLock DLP является сложным программным решением, функционирующим на обоих уровнях: user mode и kernel mode, была проведена тщательная проверка функционирования агента на различных компьютерах и операционных системах после установки патчей для уязвимостей Meltdown и Spectre. Тщательное всестороннее тестирование подтвердило штатное функционирование агента, и в особенности наиболее сложных механизмов в нем (таких, как перехват сторонних приложений, протоколов и контроль драйверов устройств, функции защита от пользователя с правами локального администратора, контентно-зависимых правил).

«Высокое качество в сочетании с акцентом на создании новых, эффективных технологий всегда были в фокусе нашего внимания. Стабильная работа исполнительного агента DeviceLock DLP после установки проблемных патчей еще раз подтверждает высокий уровень качества реализации нашего продукта, и правильно выбранный подход к построению его внутренней архитектуры.», — отметил Ашот Оганесян, технический директор и основатель DeviceLock.