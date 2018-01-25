Acronis представила бесплатное ПО для защиты от программ-вымогателей на базе ИИ

Acronis выпустила Acronis Ransomware Protection, бесплатное решение, основанное на собственной технологии, которая помогает пользователям отражать атаки программ-вымогателей с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени и восстанавливать данные без выплаты выкупа.

Недавние атаки программ-вымогателей обнаружили существенную уязвимость конечных устройств и продемонстрировали, что новые разновидности вредоносного ПО могут легко обходить традиционные антивирусы и зашифровывать пользовательские данные. Acronis Ransomware Protection обеспечивает дополнительный уровень защиты и может использоваться совместно с другими решениями для защиты данных, уже установленными на соответствующем устройстве, такими как антивирусы и программы для резервного копирования.

Технология Acronis Active Protection осуществляет мониторинг процессов и приложений в режиме реального времени, что позволяет автоматически выявить и отразить атаки, с которыми не справляются другие решения. В случае атаки программы-вымогателя Acronis Ransomware Protection блокирует вредоносный процесс и уведомляет об этом пользователя через сообщение во всплывающем окне. Если во время атаки будут повреждены какие-либо файлы, решение Acronis поможет пользователям за считанные секунды восстановить эти данные.

Вместе с Acronis Ransomware Protection пользователи получают бесплатное облачное хранилище объемом 5 Гб, для резервного копирования и защиты важных данных не только от вредоносных программ, но и от аппаратных сбоев, стихийных бедствий и иных событий, вызывающих потерю данных.

Acronis Ransomware Protection не потребует от пользователей каких-либо усилий в установке, но поможет избежать множества проблем. Решение занимает всего 20 Мб и практически не требует системных ресурсов, благодаря чему может работать в фоновом режиме, никак не влияя на производительность защищаемой системы.

Программы-вымогатели остаются для пользователей всего мира «тихими убийцами» данных. Согласно результатам исследования, проведенного компанией Acronis в январе 2018 года, 57% респондентов до сих пор не знают, что вредоносное ПО подобного рода может стереть их файлы и вывести из строя компьютер. 38% опрошенных отметили, что не знают, как защитить свои данные, или предпочтут ничего не предпринимать.

Данные результаты наглядно демонстрируют потребность в простом и универсальном решении для защиты от программ-вымогателей. Кроме того, 55% респондентов ответили, что они бы стали пользоваться таким решением, если бы оно предоставлялось бесплатно.

Новое решение разработано на основе технологии Acronis Active Protection, которая, согласно результатам независимых тестов, является самой эффективной и надежной технологией защиты от программ-вымогателей из имеющихся на рынке. Acronis отражает тысячи атак каждый месяц, спасая ценные семейные фотографии, видеозаписи и важные документы. Проверить эффективность бесплатного решения Acronis Ransomware Protection можно самыми разными способами, включая использование симулятора атак программ-вымогателейRanSim.

Acronis Ransomware Protection, созданный на основе проверенной технологии, использует уникальные поведенческие эвристики, улучшенные за счет моделей машинного обучения. Модели генерируются в процессе анализа сотен тысяч вредоносных и легитимных процессов в специализированной облачной инфраструктуре Acronis. Они внедрены непосредственно в установочный пакет Acronis Ransomware Protection, что позволяет защищать системные данные автономно, без постоянного подключения к интернету. Данный функционал, разработанный с использованием искусственного интеллекта, эффективно справляется со всеми разновидностями программ-вымогателей, включая атаки нулевого дня, которые не выявляются решениями, основанными на анализе сигнатур.

«Нас серьезно беспокоит рост числа атак программ-вымогателей, и их последствия для организаций и частных пользователей по всему миру, – сказал Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор компании Acronis. – Наша миссия – защита данных, которые подвержены риску воздействия вредоносных программ. Acronis Ransomware Protection делает неэффективными инструменты киберпреступников и защищает данные частных пользователей, бизнесов и организаций».

Для того, чтобы загрузить бесплатную версию Acronis Active Protection, нужно зайти на сайт www.acronis.com и пройти по ссылке для загрузки. На данный момент решение доступно только для ОС Windows.