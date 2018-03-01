«Лаборатория Касперского» рассказала о финансовых угрозах в 2017 году

По данным «Лаборатории Касперского», в 2017 г. доля финансового фишинга достигла рекордного уровня. Более половины (54%) всех фишинговых атак пришлось на различные сайты, так или иначе связанные с финансовыми услугами: банки, платежные системы, интернет-магазины и т. д. Годом ранее этот показатель составлял 48%, а еще раньше (в 2015 г.) – 34%. При этом практически каждая четвертая попытка загрузки фишинговой страницы, заблокированная решениями «Лаборатории Касперского», была связана с банковским фишингом.

Собранные компанией статистические данные также говорят о том, что фишеры стали значительно чаще атаковать пользователей Mac-устройств: доля финансового фишинга, с которым сталкиваются пользователи Mac, увеличилась почти вдвое (31% в 2016 г. против 56% в 2017).

«В условиях возросшего интереса фишеров к финансовым сайтам и сервисам пользователям стоит быть особенно внимательными в интернете. Мошенники хватаются за любую возможность в надежде заработать легкие деньги, и социальная инженерия, разновидностью которой как раз является фишинг, – один из их излюбленных приемов. Создавая поддельные веб-страницы и имитируя популярные финансовые сервисы, злоумышленники стараются заполучить те данные пользователя, которые откроют им прямой доступ к его деньгам. Так что прежде чем вводить номер кредитной карты или учетные данные в системе онлайн-банкинга, стоит убедиться, что вы делаете это на официальной безопасной странице нужного вам сайта», – отметила Надежда Демидова, ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Одновременно с этим число атак банковских троянцев, в том числе мобильных, продолжает снижаться: на 30% в случае с классическими компьютерными зловредами и на 15% в случае с Android-программами.

Россия остается в первой тройке наиболее атакуемых стран. Так, по количеству пользователей, атакованных банковскими троянцами, Россия занимает второе место (20%), уступая Германии три процента. А по числу атак мобильных банковских троянцев Россия является безусловным лидером, значительно опережая все другие страны – на ее долю приходится 90% подобных атак. Эксперты объясняют это высокой популярностью СМС-банкинга, который упрощает для злоумышленников процесс кражи денег.