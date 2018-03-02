Eset подготовила отчет о мошенничестве с криптовалютами в среде Android

Эксперты Eset проанализировали деятельность злоумышленников и популярные схемы атак. Отчет представлен на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.

Резонанс вокруг криптовалют привлекает как пользователей «виртуальных денег», так и злоумышленников. В 2017 г. мошенничество с криптовалютами захватило платформу Android. В основе атак – скрытый майнинг и кража данных кошельков и популярных обменных сервисов.

Распространенная уловка мошенников – создание поддельных приложений криптовалютных бирж. Подделки распространяются через Google Play и другие площадки, могут иметь высокий рейтинг и положительные отзывы. Тем не менее, их единственное предназначение – перехват логинов и паролей, которые затем используются для кражи средств. В 2017 г. Eset обнаружила фишинговые приложения биржи Poloniex, причем подделки, имитирующие этот сервис, появляются до сих пор. Официального приложения Poloniex не существует.

Похожая схема применяется для взлома криптовалютных кошельков. Мошенники создают фишинговые приложения-кошельки для перехвата закрытых ключей и SEED-фраз (набора слов для восстановления кошелька). В этом случае риск пользователей выше – украденный пароль от биржи можно сбросить, но, если скомпрометирован закрытый ключ, содержимое кошелька потеряно. В последние месяцы эксперты Eset находили в Google Play подделки под MyEtherWallet – кошелек для криптовалюты Ethereum. Фишинговые приложения перехватывают ключи с помощью нескольких форм ввода. У оригинального MyEtherWallet также нет официального мобильного приложения.

Как и в среде Windows, в экосистеме Android растет число вредоносных программ-майнеров – несмотря на небольшую эффективность добычи криптовалюты на мобильных устройствах. Например, версия популярной игры Bug Smasher, обнаруженная Eset, добывала втайне от пользователей криптовалюту Monero. Игра-майнер набрала в Google Play от 1 до 5 млн загрузок.