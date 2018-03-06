 

«Доктор Веб»: новые троянцы-загрузчики работают скрытно

Безопасность Техническая защита
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, Текст: Владимир Бахур

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» представили результаты исследования нескольких троянцев, относящихся к известному семейству Trojan.LoadMoney и скачивающих на инфицированные компьютеры другие опасные приложения.

Семейство вредоносных программ Trojan.LoadMoney известно еще с 2013 года, и новые его представители появляются с завидной регулярностью. Один из них получил название Trojan.LoadMoney.3209. В троянце содержится два интернет-адреса, с которых он скачивает и запускает другие вредоносные программы. На момент исследования он загружал с обоих адресов идентичный зашифрованный файл и сохранял его во временную папку со случайным именем. Затем этот файл считывался в память, удалялся, а потом снова сохранялся во временную папку, также со случайным именем. Наконец, этот исполняемый файл считывался в память и запускался из нее, а исходный файл удалялся.

Один из файлов, которые загружает Trojan.LoadMoney.3209, получил название Trojan.LoadMoney.3558. Эта вредоносная программа устроена сложнее. Trojan.LoadMoney.3558 играет роль основного инфектора системы и использует для скачивания файлов свободно распространяемую утилиту cURL. Эта утилита позволяет взаимодействовать сразу с несколькими серверами в Интернете по множеству разных протоколов. Троянец расшифровывает ее и сохраняет на диск. Для скачивания файлов на зараженный компьютер с помощью cURL Trojan.LoadMoney.3558 использует Планировщик заданий Windows. Троянец содержит четыре зашифрованных адреса интернет-ресурсов, один из них используется для работы cURL, а с трех оставшихся незаметно для пользователя загружается и запускается исполняемый файл, получивший наименование Trojan.LoadMoney.3263. После запуска исходный файл Trojan.LoadMoney.3263 удаляется.

После скачивания троянец извлекает из себя исполняемый файл, восстанавливает его заголовок и сохраняет во временной папке, а потом запускает. Указанный файл детектируется Dr.Web под именем Trojan.Siggen7.35395. Благодаря тому, что вирусописатели не реализовали в коде вредоносных программ никаких визуальных эффектов, все упомянутые выше троянцы не проявляют себя в зараженной системе, поэтому обнаружить их вредоносную деятельность непросто.

Вирусные аналитики «Доктор Веб» продолжают исследование этого семейства вредоносных программ и загружаемых ими из интернета опасных файлов. Антивирусные продукты Dr.Web защищают от всех известных на сегодняшний день представителей семейства Trojan.LoadMoney.

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