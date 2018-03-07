Perimetrix выпустил новую версию SafeSpace

Perimetrix, российский разработчик информационно-центричных решений безопасности (Data Centric Security), выпустил новую версию 2.7 своего программного комплекса Perimetrix SafeSpace.

Основные изменения в 2.7 коснулись функционала агентского модуля SafeUse, который теперь поддерживает работу c классифицированной информацией на рабочих станциях под управлением ОС Windows 10, а также в среде серверных ОС Windows Server 2008, 2012 и 2016. Следует отметить, что установка на рабочую станцию программного агента Perimetrix никоим образом не влияет на работу с обычными (неклассифицированными) данными. «Режим конфиденциальности» включается динамически – лишь на то время, пока происходит работа с классифицированной информацией.

Также в ответ на ожидания пользователей была улучшена визуализация работы модуля SafeUse: на иконках файлов, содержащих классифицированные данные, появилась дополнительная пиктограмма с узнаваемым логотипом Perimetrix. Теперь сотрудники, работающие с конфиденциальными данными, легко могут отличить объекты, работа с которыми защищена политиками Perimetrix SafeSpace, от еще не защищенных. Запуск приложений в защищенном «классифицированном» режиме теперь выделяется за счет дополнительной яркой рамки вокруг окна приложения, что дает пользователю возможность отличить работу с классифицированными данными от работы с обычной информацией.

Кроме того, пользователям стала доступна новая возможность автоматической классификации данных при помещении их в определенное правилами место хранения, позволяющая «на лету» гранулярно назначать грифы конфиденциальности в соответствии с принятой в организации структурой хранения данных.