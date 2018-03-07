Сообщения пользователей «ВКонтакте» попали в открытый доступ через SimilarWeb

«ВКонтакте» сообщила о появлении информации вечером 6 марта о том, что в открытый доступ попали сообщения 400 пользователей «ВКонтакте». В социальной сети оперативно сообщили, что вероятнее всего виной послужило использование альтернативных клиентов для мессенджера. «ВКонтакте» оперативно отключила доступ к информации этих пользователей.

Ночью специалисты «ВКонтакте» провели более подробный анализ произошедшего и обнаружили, что речь идёт об использовании небезопасных VPN-сервисов, которые передают данные третьим лицам — например, сторонним сервисам аналитики. Представители «ВКонтакте» подчеркнули, что клиенты сервиса веб-аналитики SimilarWeb получили данные лишь 400 пользователей социальной сети, которые могли передать ненадёжным VPN-сервисам доступ к своим личным данным. В свою очередь, не все сервисы аналитики фильтруют передаваемую им информацию, таким образом, в том числе персональные данные, могут оказаться общедоступны.

В процессе проверки сотрудники «ВКонтакте» изучили данные о сетевых запросах пользователей, доступные на SimilarWeb. Среди них обнаружились, например, ключи доступа к API ботов в Telegram (используя такой ключ, можно отправить любое сообщение от имени чужого бота), история поисковых запросов с сайтов американского ФБР и российского правительства, а также названия не анонсированных проектов с закрытого корпоративного ресурса крупной игровой компании, которую представители социальной сети предпочли не называть.

«Если пользователь разрешает ненадёжным VPN-приложениям или прокси-сервисам доступ к трафику на своём устройстве, то создавшие такой сервис разработчики могут получить и передать третьим лицам персональные данные — включая историю посещений, личные сообщения, информацию об аккаунтах в разных сервисах, данные банковских карт. Это похоже на ситуацию, когда мошенник стоит за спиной и видит всё, что вы делаете, своими глазами», — отметил директор по технологиям «ВКонтакте» Сергей Кубасов.

Представители социальной сети настоятельно рекомендуют не использовать VPN-сервисы от непроверенных разработчиков, а также использовать последнюю версию официального приложения «ВКонтакте», в котором встроена защита от перехвата https-трафика.