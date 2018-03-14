Angara открыла филиал в Рязани для оказания услуг ИБ

ГК Angara, интегратор систем и решений информационной безопасности, открыла обособленное подразделение в Рязани, призванное стать одним из ключевых элементов распределенной модели предоставления сервисов информационной безопасности (Delivery Network).

Подразделение ГК Angara в Рязани предлагает своим клиентам сервисы информационной безопасности на базе центра киберустойчивости ACRC и услуги технического аудита. Гибкая архитектура ACRC позволяет использовать профессиональные удаленные сервисы мониторинга безопасности не только Enterprise-клиентам, но и среднему бизнесу.

«Открыв филиал компании в Рязани, мы намерены укрепить взаимодействие с региональными центрами компетенций по информационной безопасности. Географическое расширение компании позволяет предложить нашим клиентам новые услуги по оптимальной цене и диверсифицировать портфель услуг для новых технологических задач», – отметил генеральный директор Angara Technologies Group Сергей Шерстобитов.

Руководство компании считает, что Рязанская область обладает большим потенциалом с точки зрения развития бизнеса и перспективна для информационной безопасности.

«В Рязани есть крупные ВУЗы с профильными кафедрами по информационной безопасности, где готовят талантливых молодых инженеров. Кто-то из них, возможно присоединится и усилит команду ГК Angara. Мы особенно отмечаем выпускников РГРТУ, которые обучались по программам компьютерной безопасности и уже доказали свою квалификацию многолетней практической работой по мониторингу корпоративных сетей на десятки тысяч хостов», – сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса Angara Professional Assistance Александр Бодрик.

Angara Professional Assistance – это высокотехнологичный сервис-провайдер широкого набора тиражируемых услуг кибербезопасности (MSSP). В фокусе компании: сервисы по модели Security as a service, аутсорсинг информационной безопасности, услуги по сопровождению и поддержанию работоспособности ИТ- и ИБ-систем клиентов, повышению эффективности их работы и обеспечению непрерывности выполняемых функций.

Центр киберустойчивости ACRC (Angara Cyber Resilience Center) предоставляет сервисы мониторинга безопасности в режиме 24х7х365 с возможностью полностью удаленного подключения услуги за несколько часов. ACRC обеспечивает полный цикл управления рисками информационной безопасности заказчика – от аудита защищенности от угроз до выявления реальных атак на инфраструктуру клиента.