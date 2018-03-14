Check Point заявил о том, что 42% компаний во всем мире пострадали от криптомайнинга

Check Point, поставщик решений в области кибербезопасности, отметил, что от незаконной добычи криптовалюты в феврале пострадало 42% компаний во всем мире. Информация об этом содержится в отчете Global Threat Impact Index.

Исследователи Check Point выявили три различных варианта вредоносных криптомайнеров, которые вошли в топ-10 активных зловредов. Первое место рейтинга сохраняет CoinHive, который атаковал каждую пятую организацию в мире. На второе место поднялся Cryptoloot, в феврале вредоносный майнер атаковал вдвое больше компаний, чем в предыдущем месяце. По данным Check Point, в январе от Cryptoloot пострадало 7% организаций, а в феврале — уже 16%. Следом за криптомайнерами расположился набор эксплойтов Rig EK, который занял третье место рейтинга благодаря атакам на 15% компаний мира.

«На протяжении последних четырех месяцев мы видим заметный рост распространения криптомайнеров. Эта постоянная угроза значительно замедляет работу ПК и серверов, — отметила Майя Горовиц, руководитель группы Threat Intelligence, Check Point Software Technologies. — Однажды проникнув в сеть, криптомайнеры могут также быть использованы для выполнения других злонамеренных действий. Именно поэтому сейчас компаниям как никогда важно применять многоуровневую стратегию кибербезопасности, которая защитит от известных зловредов и отметит новые угрозы».

По данным Check Point, в феврале 2018 г. количество атак на российские компании сохранилось на прежнем уровне. Россия заняла в рейтинге Global Threat Index 73 место, при этом в топ-3 активных зловреда, атакующих российские организации, также вошли Coinhive и Cryptoloot.

Больше всего в феврале атакам подверглись Ботсвана, Камерун и Новая Каледония. Меньше всего атаковали Лихтенштейн, Гернси и Киргизстан.

Что касается мобильных приложений, Triada, модульный бэкдор для Android, стал самым активным мобильным зловредом, за ним расположились Lokibot и Hiddad.