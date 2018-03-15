Comparex обеспечила защиту ИТ-систем «Бургер Рус»

Comparex завершила проект по поставке решений для централизованной антивирусной защиты сред виртуализации, рабочих станций и файловых серверов, а также обеспечила защиту почтовых серверов в компании «Бургер Рус».

Проверив на практике работу пакетов Kaspersky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов, сотрудники компании « Бургер Рус » отметили высокую эффективность продукта в борьбе с любыми вредоносными программами, а также удобство его использования и обслуживания. Поставку лицензий осуществила компания Comparex – партнер «Лаборатории Касперского», имеющая наивысший партнёрский статус вендора – Platinum Partner.

Немаловажную роль при выборе решения сыграл факт соответствия программного решения «Лаборатории Касперского» требованиям российского законодательства: ФЗ 152 «О персональных данных». Имея необходимую сертификацию в регулирующих органах ФСТЭК и ФСБ России, решения «Лаборатории Касперского» обеспечивают надежную защиту всех элементов сети – от серверов и рабочих станций до мобильных устройств.

Пакет решений для защиты виртуальных серверов – «Kaspersky Security для виртуальных сред», позволяет обеспечить высочайший уровень детектирования вредоносного программного обеспечения при минимальном влиянии на производительность хостов виртуализации.

Централизованное управление всеми решениями антивирусной защиты Лаборатории Касперского осуществляется с помощью консоли Kaspersky Security Center, что позволяет существенно сократить время на обслуживание системы и время реагирования на новые инциденты.

«Kaspersky Security для бизнеса оптимально решает наши задачи в области ИБ. Благодаря компании Comparex, мы получили функциональную централизованную систему эффективной защиты от компьютерных угроз - как внутри сети, так и за ее пределами. Была обеспечена безопасность файловых и почтовых серверов, рабочих станций корпоративной сети. Данный продукт также стал для нас оптимальным с точки зрения соотношения цены и качества, а также обеспечения гибкости в вопросах контроля рабочих мест» – отметил Власов Дмитрий Владимирович, руководитель отдела ИТ инфраструктуры «Бургер Рус».