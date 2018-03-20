«Доктор Веб»: троянец Android.BankBot.149.origin стал оружием киберпреступников

По данным специалистов «Доктор Веб», на момент появления Android.BankBot.149.origin был банковским троянцем с типичным набором функций. Он показывал фишинговые окна, с помощью которых крал логины и пароли от учетных записей систем онлайн-банкинга различных кредитных организаций, похищал информацию о банковских картах, а также мог перехватывать входящие СМС, чтобы получить доступ к одноразовым паролям для подтверждения денежных переводов.

После того как злоумышленники опубликовали исходный код этого банкера, вирусописатели создали на его основе множество новых модификаций, которые активно развиваются и по сей день. Некоторые из них превратились в многофункциональные вредоносные программы, способные красть логины и пароли от приложений для работы с криптовалютами, а также шпионить за пользователями.

Злоумышленники активно распространяли их через каталог Google Play. Среди таких банкеров были Android.BankBot.179.origin, Android.BankBot.160.origin, Android.BankBot.163.origin, Android.BankBot.193.origin и Android.Banker.202.origin, которых вирусописатели маскировали под безобидные и полезные приложения.

Еще один троянец, при создании которого киберпреступники использовали опубликованный ранее код, был добавлен в вирусную базу Dr.Web как Android.BankBot.250.origin. Он также известен под именем Anubis. Вирусные аналитики «Доктор Веб» обнаружили первые версии этой вредоносной программы в ноябре 2017 года. Указанные модификации троянца практически полностью копировали возможности Android.BankBot.149.origin. Банкер мог отправлять СМС с заданным текстом на указанный в команде номер; выполнять USSD-запросы; отсылать на управляющий сервер копии хранящихся на устройстве СМС; получать информацию об установленных приложениях; показывать диалоговые окна с заданным в команде текстом; запрашивать дополнительные разрешения для работы; демонстрировать push-уведомления, содержимое которых указывалось в команде; показывать push-уведомление, содержимое которого задано в коде троянца; блокировать экран устройства окном WebView, в котором демонстрировалось содержимое полученной от сервера веб-страницы; передавать на сервер все номера из телефонной книги;

рассылать СМС по всем номерам из телефонной книги; получать доступ к информации об устройстве и его местоположению; запрашивать доступ к функциям специальных возможностей (Accessibility Service); узнавать IP-адрес зараженного смартфона или планшета; очищать свой конфигурационный файл и останавливать собственную работу.

Однако по мере выпуска обновлений Android.BankBot.250.origin его функционал постепенно расширялся. В одной из новых модификаций троянца, получившей имя Android.BankBot.325.origin, появилась возможность дистанционного доступа к зараженным устройствам. В результате банкер мог работать как утилита удаленного администрирования или RAT (Remote Andinistration Tool). Одной из его новых функций стал просмотр списка файлов, которые хранились в памяти зараженных смартфонов или планшетов, загрузка любого из них на управляющий сервер, а также их удаление. Кроме того, троянец мог отслеживать все, что происходило на экране, делая скриншоты и отправляя их злоумышленникам.

По команде вирусописателей Android.BankBot.325.origin прослушивал окружение при помощи встроенного в устройство микрофона. Поэтому он мог применяться и для кибершпионажа.

Анализ банкера показал, что вирусописатели используют в названиях методов, а также в командах управления аббревиатуру «VNC», которая расшифровывается как Virtual Network Computing и относится к системе удаленного доступа к рабочему столу. Однако в троянце Android.BankBot.325.origin она никак не реализована, и злоумышленники лишь используют ее название для собственного удобства. Тем не менее, можно сделать вывод, что киберпреступники начали разрабатывать возможность удаленного управления экраном зараженных устройств и превращать банкера в более универсальное вредоносное приложение.

Одна из последних модификаций Android.BankBot.325.origin, которую исследовали вирусные аналитики «Доктор Веб», получила еще больше функций. В список возможностей банкера теперь входят отправка СМС с заданным текстом на указанный в команде номер; выполнение USSD-запросов; запуск программ;

смена адреса управляющего сервера; отправка на управляющий сервер копий хранящихся на устройстве СМС; получение информации об установленных приложениях; перехват вводимых на клавиатуре символов (кейлоггер); запрос дополнительных разрешений для работы; показ диалоговых окон с заданным в команде содержимым; показ push-уведомлений, содержимое которых указывается в команде; показ push-уведомления, содержимое которого задано в коде троянца; отправка на сервер всех номеров из телефонной книги; рассылка СМС по всем номерам из телефонной книги; блокировка экрана устройства окном WebView, в котором демонстрируется содержимое полученной от сервера веб-страницы; запрос доступа к функциям специальных возможностей (Accessibility Service); переадресация телефонных звонков; открытие в браузере заданных в командах веб-сайтов; открытие ссылок на веб-страницы с использованием WebView; шифрование файлов и требование выкупа; расшифровка файлов; запись окружения с использованием микрофона устройства; получение доступа к информации об устройстве и его местоположении; получение IP-адреса устройства; очистка конфигурационного файла и остановка работы троянца.

Большинство команд, передаваемых банкеру, настраиваются в этой же панели. Например, на изображении ниже показана конфигурация параметров шифрования файлов. Вирусописатели могут задать ключ шифрования, сумму выкупа (например, в биткойнах), которую Android.BankBot.325.origin запросит у жертвы, а также свой номер кошелька для перевода.

Там же настраиваются поддельные уведомления, которые должны заставить пользователя запустить нужное киберпреступникам приложение. Сразу после старта целевой программы троянец показывает поверх ее окна фишинговую форму ввода логина, пароля и другой секретной информации и передает ее вирусописателям.

Android.BankBot.325.origin показывает поддельные формы авторизации при запуске свыше 160 программ, среди которых – ПО для доступа к банковским услугам, платежным системам и социальным сетям. При этом к ним добавились и популярные приложения для работы с криптовалютами. Android.BankBot.325.origin – не первый банкер, который пытается украсть логины и пароли от таких программ, однако именно в нем злоумышленники постарались сделать внешний вид фишинговых окон максимально похожим на интерфейс настоящих приложений.

Вирусные аналитики установили, что троянец атакует пользователей из России, Украины, Турции, Англии, Германии, Франции, Индии, США, Гонконга, Венгрии, Израиля, Японии, Новой Зеландии, Кении, Польши и Румынии. Однако в любое время этот список может пополниться и другими государствами, если киберпреступники проявят к ним интерес.

Специалисты компании «Доктор Веб» ожидают, что авторы Android.BankBot.325.origin продолжат совершенствовать функционал троянца и будут добавлять в него новые возможности удаленного управления зараженными смартфонами и планшетами. Не исключено, что в троянце появятся дополнительные шпионские функции. Антивирусные продукты Dr.Web для Android успешно детектируют все известные модификации этого вредоносного приложения, поэтому для наших пользователей оно опасности не представляет.