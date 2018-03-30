Sparkle объявила о совместном с Positive Technologies запуске пакета решений по защите сигнальных сетей

Sparkle, международное сервисное подразделение Группы TIM, и Positive Technologies будут совместно предоставлять клиентам широкий спектр услуг по обеспечению информационной безопасности, включая тестирование на уязвимости, оценку уровня соответствия передовым практикам, сигнальный межсетевой экран и мониторинг защищенности в режиме реального времени. Это поможет обеспечить надежную защиту всего периметра сигнальной сети. Более того, такие возможности, как подробная аналитика и отчетность, помогут мобильным операторам реагировать на угрозы незамедлительно.

«Сети мобильной связи представляют собой сложную экосистему. Причем, даже несмотря на то, что технологии 4G более продвинуты по сравнению с предыдущими поколениями, вопрос безопасности все еще остается открытым. Инфраструктура сетей 4G остается уязвимой перед такими же атаками, как и более ранний протокол SS7, о чем свидетельствуют наши недавние исследования. Критические уязвимости сигнальных протоколов и ошибки конфигурации сети дают хакерам возможность проводить атаки, нацеленные, например, на хищение персональных данных абонентов, отслеживание местоположения, мошенничество и отказ в обслуживании», – отметил Дмитрий Курбатов, директор по информационной безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies.

Sparkle Signaling Protection Suite на базе PT Telecom Attack Discovery является универсальным пакетом решений по защите сигнальных сетей мобильных операторов. Выявление и блокирование нелегитимного трафика позволит избежать утечки персональных данных, сбоев в работе и финансовых убытков.