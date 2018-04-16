«Техносерв» принял участие в студенческом конгрессе, посвященном 100-летию Финансового Университета

«Техносерв», российский системный интегратор, принял участие в IX Международном научном студенческом конгрессе «Цифровая экономика: Новая парадигма развития», посвященном 100-летию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

В рамках конгресса 13 апреля состоялось выступление архитектора управления пресейла и прототипирования центра компетенций больших данных компании «Техносерв» Антона Боженко на тему «Нестандартные практики: будущее поведенческого анализа в информационной безопасности».

В формате семинара-лекции «Встречи с профессионалами» эксперт «Техносерва» обсудил со слушателями ограничения стандартных инструментов информационной безопасности и проблемы при выявлении сложных видов атак. В частности, он рассказал о возможностях, которые могут быть доступны при использовании инструментов работы с большими данными и практическом применении поведенческого анализа в области информационной безопасности. Поведенческий анализ был рассмотрен с точки зрения противодействия таким угрозам как: APT-угрозы, инсайдерские атаки, мошеннические операции, неизвестное вредоносное ПО или физическое проникновение на защищаемые объекты.