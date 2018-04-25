Эксперты «Информзащиты» помогли устранить уязвимость в системе ДБО

«Информзащита» сообщила о том, что эксперты компании в ходе проекта по анализу защищенности системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) одного из пятидесяти крупнейших банков России обнаружили уязвимость в программном обеспечении «ДБО BS-Client x64» (до версии 20.1.770 включительно).

Информация об уязвимости была отправлена компании-разработчику, который оперативно исправил ошибки и закрыл уязвимость продукта в версии 20.1.780. Эксперты компании «Информзащита» рекомендует всем организациям принять необходимые меры для защиты своих ресурсов, персональных данных клиентов и их вкладов.

Эксплуатация уязвимости, выявленной в ходе аудита «Информзащиты», не требовала от злоумышленников высокой квалификации и могла выполняться удаленно. С помощью специально сформированного GET-запроса к определенной странице приложения уязвимость давала атакующему возможность получить доступ к части конфиденциальной информации клиентов, включающей названия организаций, номера счетов, и остатки на них, платежные поручения, информацию о транзакциях и др. Также злоумышленники получали возможность доступа к информации об ошибках закрытых компонентов системы и отладочной информации.

«В случае успешной эксплуатации уязвимости злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной финансовой информации, использовать которую можно различными путями – вплоть до шантажа и вымогательства, — отметили эксперты отдела анализа защищенности «Информзащиты». — Для минимизации рисков необходимо в обязательном порядке установить обновление ПО».

«Мы постоянно работаем над повышением безопасности наших продуктов. Проводим регулярный аудит, оперативно закрываем уязвимости, укрепляем надежность наших решений, - отметил директор по продажам компании BSS Виталий Патешман. – Мы благодарны компании «Информзащита» за сотрудничество, которое даёт возможность повышать качество и уровень безопасности решений компании BSS».

Компания «Информзащита» рекомендует банкам, использующим «ДБО BS-Client x64» версии 20.1.770 и ниже, принять меры для защиты своих ресурсов и обеспечения информационной безопасности, а именно — обновить устаревшую версию «ДБО BS-Client x64» до v. 20.1.780.