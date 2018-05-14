МТС внедрили защитные решения «Лаборатории Касперского»

МТС интегрировала защитные решения Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Security для виртуальных сред в свою корпоративную сеть. Переход на технологии «Лаборатории Касперского» осуществлен для всей группы МТС.

Услугами мобильной связи МТС пользуются более 106 млн клиентов в России, Украине, Белоруссии и Армении.

«Мы стараемся обеспечивать наших клиентов наиболее качественными и удобными услугами, а также высоким уровнем обслуживания. Для достижения максимальной эффективности и непрерывности бизнес-процессовкомпании такого масштаба прежде всего необходима надежная и комплексная система информационной безопасности. Решения "Лаборатории Касперского" отвечают нашим основным требованиям и используются нами, в числе прочих, для построения комплексной системы информационной безопасности», — сказал Игорь Ходюков, директор департамента информационной безопасности и специальных проектов МТС.

«Мы очень рады, что МТС выбирает именно наши решения для обеспечения безопасности своей сети. Технологии "Лаборатории Касперского" гарантируют комплексную защиту всей инфраструктуры предприятия, как физических рабочих мест, так и виртуальных серверов и рабочих станций. Немаловажен и тот факт, что наши решение сертифицированы ФСТЭК — а значит, их можно использовать на самом высоком уровне для защиты конфиденциальной информации», — отметила Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России.

Решение Kaspersky Security для бизнеса обеспечивает комплексную защиту всех корпоративных устройств. Оно сочетает сигнатурные и облачные технологии, методы эвристического анализа и инструменты проактивного реагирования для создания многоуровневой системы безопасности рабочих станций и мобильных устройств. Технологии защиты дополняются инструментами контроля рабочих мест, которые помогают управлять приложениями, контролировать или запрещать использование съемных устройств и применять политики безопасного доступа к интернету.

Kaspersky Security для виртуальных сред — специализированное решение для защиты и обеспечения высокой производительности виртуальной инфраструктуры на базе VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix Xen и KVM. Технология предлагает централизованную защиту виртуальных машин, всеобъемлющую защиту от вредоносного ПО, персональный сетевой экран, систему предотвращения вторжений, а также контроль приложений, веб-ресурсов и периферийных устройств.