Acronis оценила безопасность бизнеса с помощью Microsoft SAM

Acronis, эксперт в области защиты данных в гибридных облачных хранилищах, совместно с партнером COMPAREX, завершил проект по оценке уровня информационной безопасности Microsoft SAM (Software Asset Management). По окончании проекта компании удалось снизить финансовые затраты на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Проект был реализован во всех подразделениях Acronis в Германии, США, России и Сингапуре. В компании был проведен глубокий анализ распределенной ИТ-инфраструктуры, включающей более 200 серверов и парк ПК свыше 800 компьютеров, дана экспертная оценка и рекомендации по снижению рисков в области информационной безопасности.

«SAM-проект позволил нам не только определить уровень кибербезопасности, но и оптимизировать учет программных активов Microsoft, – сказал Максим Каллиома, старший системный администратор Acronis. – Мы и раньше регулярно делали самостоятельную оценку состояния своей ИТ-инфраструктуры в различных регионах. Однако профессиональный подход коллег из COMPAREX с уже готовой и отработанной методологией помог нам провести оценку глобальной инфраструктуры в целом. Теперь мы намерены проводить глобальный анализ на регулярной основе».

Помимо оценки уровня информационной безопасности был определен текущий баланс ПО и разработан план по более выгодному использованию имеющихся лицензий в компании. Такая оптимизация призвана снизить расходы организации на текущее содержание ИТ-инфраструктуры и сделать дальнейшее внедрение программного обеспечения более оптимизированными.

«Мы рады, что коллеги из Acronis планируют сделать управление программными активами, SAM, регулярной практикой своего бизнеса. Это ценный международный подход, который мы рекомендуем всем клиентам, – сказала Елена Сливко-Кольчик, руководитель департамента управления программными активами, Microsoft в России. – Долгое время SAM воспринимался и использовался неверно, часто был синонимом слова "аудит", своего рода инструментом проверки использования программного обеспечения. Сегодня это не так, мы используем SAM как способ увеличения эффективности, оптимизации, экономии затрат и повышения уровня кибербезопасности, что особенно важно, когда речь идет о цифровой трансформации. Мы активно развиваем эту практику, чтобы помочь клиентам с решением именно таких задач».