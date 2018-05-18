Eset предупреждает об атаке на пользователей Airbnb

Eset предупреждает о фишинговой атаке на пользователей сервиса аренды жилья в путешествиях Airbnb. Кампания нацелена на кражу банковских данных владельцев недвижимости.

Атака начинается с фишинговой рассылки. Потенциальная жертва получает письмо, в котором эксплуатируется тема вступления в силу с 25 мая 2018 года нового Общего регламента по защите данных (GDPR — General Data Protection Regulation). Регламент унифицирует правила обработки персональных данных в Евросоюзе.

В письме сообщается, что Airbnb обновляет политику конфиденциальности в связи с внедрением нового GDPR. Чтобы и дальше пользоваться всеми функциями сервиса, владельцу жилья предлагается «обязательно» принять новые условия, перейдя по ссылке в письме.

Ссылка вела на фишинговую страницу с анкетой для «обновления личной информации». Помимо прочих сведений, владельцу жилья нужно было ввести данные банковской карты и аккаунта на Airbnb. Попав в распоряжение мошенников, эти данные могут использоваться для снятия средств со счета жертвы или последующей перепродажи.

В связи с вступлением в силу нового GDPR компании во всем мире адаптируют политики конфиденциальности и информируют пользователей об изменениях. По мнению специалистов Eset, этот факт будет и дальше использоваться мошенниками.

«Получив серьезное сообщение от известного человека или организации, важно сохранять бдительность и проверять адрес отправителя, – отметил Камиль Садковский, эксперт вирусной лаборатории Eset. – В случае с Airbnb, настоящие письма рассылаются с адреса на домене @airbnb.com, а фишинговые – с домена @mail.airbnb.work».

Eset рекомендует игнорировать подозрительные рассылки (даже от лица известных компаний), не переходить по ссылкам из них, а также защитить компьютер комплексным антивирусным ПО с функциями «Антифишинг» и «Антиспам».