«Визор» обеспечил мониторинг оперативной обстановки при проведении акции «Лес Победы»

Разработка «Стэп Лоджик», мобильный центр управления «Визор», обеспечил мониторинг оперативной обстановки в ежегодной масштабной экологической акции «Лес Победы». Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Московской области и Комитета лесного хозяйства Московской области.

12 мая во всех муниципальных районах Подмосковья прошла Всероссийская памятная акция «Лес Победы», приуроченная к 73-й годовщине великого праздника. Главная цель мероприятия – озеленение региона, создание садов и аллей, парков и скверов. В ходе акции высажено более 1,5 млн. деревьев на площади свыше 800 гектаров. Всего мероприятие посетило около 300 тыс. человек.

Одним из организаторов акции «Лес Победы» являлся Комитет лесного хозяйства – центральный исполнительный орган государственной власти Московской области специальной компетенции, проводящий государственную политику и осуществляющий межотраслевое управление, координацию, а также функциональное регулирование деятельности в области лесных отношений. Для обеспечения комплексной безопасности массового мероприятия, предотвращения лесных пожаров и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации Комитету потребовалось решение, способное в режиме онлайн эффективно решать оперативно-тактические задачи. Компания «Стэп Лоджик» предоставила заказчику собственную разработку – мобильный центр управления «Визор».

Решение использовалось для контроля и мониторинга оперативной обстановки на территории деревни Жилино Солнечногорского района – стартовой площадки мероприятия «Лес Победы». Разработка «Стэп Лоджик» позволила моментально развернуть видеоконференцсвязь, систему мониторинга и прочие системы, требующие графического представления информации. Важнейшим преимуществом «Визора» является возможность его использования в экстремальных условиях и широких диапазонах температур, что делает данный комплекс единственным продуктом на рынке, обладающим подобными характеристиками.

«Любое культурно-массовое мероприятие требует тщательного и вдумчивого подхода к обеспечению комплексной безопасности. С учетом жаркой погоды, установившейся в Подмосковье уже в мае, мы должны были предусмотреть в том числе и риски, связанные с возникновением лесных пожаров. По итогам акции был сделан вывод о перспективах применения “Визора” в составе мобильного центра управления Комитета лесного хозяйства Московской области совместно с используемой системой видеомониторинга лесных пожаров Московской области. Благодарим компанию «Стэп Лоджик» за предоставление этой уникальной разработки», – сказал Алексей Ларькин, начальник отдела охраны лесов Комитета лесного хозяйства Московской области.

Мобильный центр управления «Визор» – это решение компании «Стэп Лоджик», сочетающее в себе портативность, возможность масштабирования и модернизации под конкретные задачи заказчика и условия использования. «Визор» предназначен для силовых ведомств, подразделений МЧС, организаций здравоохранения, крупных строительных компаний, предприятий нефтегазовой отрасли, государственных и частных организаций с разветвленной филиальной сетью, имеющих мобильные штабы и точки размещения, нуждающиеся в периодической миграции.

Ранее мобильный центр управления «Визор» принял участие в тактико-специальных учениях по ликвидации весеннего половодья в Подмосковье.