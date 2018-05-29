InfoWatch обновила Person Monitor до версии 7

ГК InfoWatch сообщила о выпуске новой версии решения для мониторинга активности сотрудников организаций — InfoWatch Person Monitor 7. Программный комплекс позволяет непрерывно получать информацию о работе персонала на корпоративных компьютерах и мобильных устройствах, и направлен на выявление небезопасных действий сотрудников и неправомерного использования информационных активов, а также сбор доказательной базы при расследовании инцидентов информационной безопасности (ИБ) в организации.

Архитектура продукта основана на работе клиентских приложений, которые собирают информацию об активности пользователей на рабочих станциях и мобильных устройствах на базе Android и передают ее на центральный сервер. Данные с сервера, например, информация о посещении развлекательных ресурсов, социальных сетей, отправке писем и т.д., отображаются на веб-консоли InfoWatch Person Monitor в режиме реального времени для непрерывного мониторинга ситуации в компании. Система направляет администратору уведомления об инцидентах по SMS, электронной почте и в мессенджере. Продукт также предоставляет инструменты для анализа работы на удаленных ПК.

«Нерациональные действия, пустая трата времени, низкая мотивация и недостаточный опыт сотрудников наносят прямой ущерб компании и могут найти отражение, например, в саботаже, утечках корпоративной информации, злоупотреблении доступом к корпоративным ресурсам или некорректном общении с клиентами, — отметил Александр Коробко, менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch. — Понимание этих действий сотрудников позволяет выявлять кадровые и ИБ-риски и определять возможные точки роста производительности труда. InfoWatch Person Monitor может быть полезен для руководителей, сотрудников службы безопасности и HR-специалистов».

Отчеты InfoWatch Person Monitor 7 позволяют поминутно визуализировать действия пользователя: использование приложений и веб-ресурсов, работу с документами, отправку или удаление файлов и прочее. Такая детализация направлена на быстрое обнаружение подозрительной активности персонала, обработку инцидентов ИБ и снижение ложно-положительных срабатываний при работе систем безопасности, например, решений для защиты от утечек (DLP).

«В InfoWatch Person Monitor 7 действия персонала, посещение развлекательных ресурсов, социальных сетей, отправка писем, печать и т.д. теперь моментально визуализируются в новом отчете “Лента активности”, — сказал Александр Коробко. — Простая и понятная инфографика, которая позволяет увидеть рабочую активность сотрудника в динамике за день, упрощает чтение отчетов и экономит время руководителя».

В продукте полностью переработан Android-клиент для мониторинга рабочей активности на мобильных устройствах персонала. Приложение фиксирует посещения сайтов, звонки и SMS, активность пользователя в рабочие часы. Другим новым ключевым инструментом стала функция «черного ящика», который сохраняет на рабочей станции пользователя резервные копии снимков экрана и аудиозаписей с динамиков и микрофона в зашифрованном виде, и предоставляет к ним доступ администратору по запросу. В решение добавлена возможность фиксации голосовых и текстовых данных в десктопной версии Skype и мониторинга сообщений в WebSkype, реализована функция «геолокация», которая позволяет определять точное местоположение корпоративных ноутбуков, планшетов и смартфонов.

Новой функцией продукта стало формирование отчетов о загрузке графического процессора видеокарты рабочей станции для обнаружения скрытого майнинга на ресурсах компании.

Информация, получаемая при помощи Person Monitor, доступна на любом доверенном устройстве независимо от операционной системы: компьютере, ноутбуке, планшете или телефоне. Решение устанавливается из коробки, не требует сложных настроек и не нарушает рабочие процессы, не ведет к простоям в работе.

Продукт использует клиент-серверную архитектуру и поддерживает базы данных MySQL и Microsoft SQL Server. Для внедрения InfoWatch Person Monitor 7 не требуется изменения структуры локальной сети.