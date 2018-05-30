«Лаборатория Касперского» защитит солнцемобиль SOL от киберугроз

«Лаборатория Касперского», поддержавшая проект по созданию первого российского солнцемобиля SOL, поможет защитить инновационное транспортное средство от киберугроз и вредоносных программ во время международных соревнований American Solar Challenge, которые пройдут с 6 по 22 июля в США.

Солнцемобиль создает студенческая команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Polytech Solar Team. Решение Kaspersky Total Security установлено на все рабочие компьютеры и планшеты, при помощи которых разрабатывается автомобиль и системы его управления.

Защита солнцемобиля от кибергуроз особенно важна в связи с тем, что его контроллер телеметрии в режиме реального времени собирает все необходимые для управления параметры: скорость, напряжение, ток, температуру батареи и солнечных панелей, уровень заряда батарей.

Во время чемпионата American Solar Challenge все данные должны отправляться по специально отведённому каналу связи на компьютеры, установленные в машине сопровождения. Это необходимо для того, чтобы на основе полученной информации, учитывая прогноз солнечного излучения и рельеф местности, рассчитать оптимальную скорость, при которой солнечная энергия будет использоваться максимально эффективно. Данные по каналу связи будут отправляться обратно пилоту солнцемобиля, у которого появится возможность включить систему круиз-контроля и поддерживать скорость в необходимом диапазоне.

«Система управления солнцемобилем во многом зависит от эффективности компьютеров, на которых во время соревнований будет храниться и обрабатываться информация, – сказал руководитель проекта Polytech Solar Team Евгений Захлебаев. – Также мы должны быть уверены в том, что специальный канал связи, по которому будут передаваться данные, не подвергнется атаке вредоносных программ. Поддержка в вопросах IT-безопасности, оказанная нам «Лабораторией Касперского», позволяет не беспокоиться на этот счёт – теперь наша команда всегда под защитой!»

«Современные автомобили – это скорее компьютеры на колёсах, чем просто механические средства передвижения, поэтому уже сейчас их надо защищать от киберугроз. И это столь же актуально для солнцемобиля – проекта, требующего обмена значительными объёмами данных и серьёзных вычислений. Очень важно, чтобы система работала без сбоев, – отметил Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского». – Наше решение обезопасит все устройства команды от киберугроз, благодаря чему её участники смогут быть уверены, что передаваемые данные надёжно защищены, а процессы не будут прерваны в самый ответственный момент».