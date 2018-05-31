PT Application Firewall успешно прошел инспекционный контроль ФСТЭК

Межсетевой экран прикладного уровня Positive Technologies Application Firewall, предназначенный для защиты веб-приложений от кибератак, успешно прошел инспекционный контроль ФСТЭК России. Наличие сертификата соответствия ФСТЭК позволяет использовать продукт в государственных информационных системах до 1-го класса защищенности включительно, а также в информационных системах персональных данных до 1-го уровня защищенности включительно.

Действие сертификата соответствия № 3455 продлено до 27 октября 2021 г. Сертификат подтверждает соответствие заявленным техническим условиям и выполнение требований документов «Требования к межсетевым экранам» и «Профиль защиты межсетевых экранов типа Г четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Г4.ПЗ» (ФСТЭК, 2016).

Сертификат был выдан на основании результатов испытаний, проведенных лабораторией Института инженерной физики (техническое заключение от 17.06.2015), экспертного заключения от 25.08.2015 органа по сертификации научно-производственного объединения «Эшелон» и результатов инспекционного контроля, проведенного лабораторией Института инженерной физики (технические заключения от 07.04.2017 и 09.04.2018).

В 2015 г. PT Application Firewall стал первым решением в классе web application firewalls, подтвердившим соответствие требованиям технических условий и руководящих документов по 4-му уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей.

В настоящее время PT Application Firewall обеспечивает безопасность веб-сервисов банков, телекоммуникационных компаний, государственных организаций, предприятий нефтегазовой сферы, онлайн-магазинов и телеканалов.