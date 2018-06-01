«Лаборатория Касперского» рассказала о киберугрозах, с которыми сталкиваются школьники

Согласно опросу «Лаборатории Касперского», каждый десятый российский школьник встречался в реальной жизни с людьми, с которыми до этого познакомился и общался только в социальных сетях. При этом, как отмечали эксперты ранее, в целом 70% детей хотя бы раз получали приглашение «дружить» от незнакомых пользователей, и в 18% случаев они оказывались взрослыми. Стоит отметить, что количество школьников, которым приходят запросы на добавление в друзья от незнакомых взрослых, резко увеличивается в возрасте 10-12 лет.

По данным опроса, именно другие пользователи, с которыми общаются их дети, тревожат родителей в первую очередь. На втором месте – группы и паблики, в которых состоят ребята. Затем следуют посты, которые школьники сами публикуют или «шерят». При этом больше четверти опрошенных родителей встречали что-то настораживающее на странице их ребенка в социальной сети. Чаще с подобными наблюдениями сталкиваются семьи с детьми 13-15 лет (32%).

В этом возрасте школьники наиболее уязвимы к киберугрозам, поскольку их поведение в интернете становится особенно активным и сложным. Так, у 95% опрошенных подростков 13-15 лет уже есть аккаунты в социальных сетях – и это на 18% больше, чем, например, в возрастной категории 10-12 лет. Кроме того, именно у 13-15-летних чаще встречаются друзья или одноклассники, которые, по их словам, публикуют жестокий контент.

Что касается предпочтений детей, то самой популярной социальной сетью среди российских школьников в 2018 г. по-прежнему остается «Вконтакте». Аккаунты в ней есть у 69% респондентов. Второе место по популярности занимает Instagram (33%), третье – «Одноклассники» (28%), а четвертое – Facebook (17%).

В то же время несмотря на то, что школьники так активно пользуются социальными сетями, 23% родителей признались, что ни разу не заходили на страницу своего ребенка, а 64% не используют никакие решения для защиты детей в интернете.

«Безопасность детей в сети – принципиально важный вопрос, которому в цифровом мире должно уделяться особое внимание. Использование социальных сетей несет в себе определенный риск, поскольку там преступники могут обманом расположить к себе школьников и, например, договориться с ними о встрече или выведать у них нужную информацию о родителях. Поэтому взрослым необходимо быть особенно внимательными к тому, с кем дети «дружат» в социальных сетях и что они выкладывают на своих страницах. Однако здесь не стоит стремиться к радикальным формам контроля, лучше выстраивать с ребенком доверительные отношения. Тогда, в частности, установка защитных решений для детской кибербезопасности будет восприниматься не как вторжение в личную жизнь, а как элемент заботы и помощи в освоении онлайн-пространства», – отметил Константин Игнатьев, эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете.

Защитить детей от онлайн-угроз можно с помощью Kaspersky Safe Kids. Это решение ограждает ребенка от неприемлемого контента и позволяет родителям быть в курсе публикаций на его страницах в социальных сетях, а также понимать, кого он добавляет в друзья. При этом специально ко дню защиты детей «Лаборатория Касперского» запустила акцию и предлагает своим пользователям скидку в 50% на решение для детской безопасности в сети.