Eset: троян BackSwap нашел новый способ кражи средств с банковских счетов

Eset обнаружила троян, использующий новый способ кражи средств с банковских счетов. BackSwap работает с элементами графического интерфейса Windows и имитирует нажатие клавиш, чтобы избежать детектирования и обойти защиту браузера.

Чтобы получить доступ к счету жертвы, обычные трояны внедряют в процессы браузера вредоносный код. С его помощью троян отслеживает посещение сайтов интернет-банков, чтобы затем изменить НТТР-трафик или перенаправить жертву на фишинговый сайт. Это сложная задача, поскольку антивирусные продукты и защитные механизмы браузера распознают такое внедрение кода. Кроме того, вирусописатели вынуждены разрабатывать свою схему атаки для каждой версии браузера и менять тактику с выходом новых версий.

Авторы BackSwap избавились от этой проблемы тривиальным, но эффективным способом. Троян не внедряет код в процессы браузера. Вместо этого он «узнает», когда пользователь заходит в онлайн-банк, с помощью событий Windows в цикле ожидания сообщений. Обнаружив работу с интернет-банком, троян внедряет вредоносный код в веб-страницу через консоль разработчика в браузере или в адресную строку.

Так, чтобы внедрить скрипт в адресную строку, BackSwap имитирует нажатие комбинаций клавиш: CTRL+L для выбора адресной строки, DELETE для очистки поля, CTRL+V для вставки вредоносного скрипта и ENTER для его выполнения. Когда процесс завершен, адресная строка будет очищена, чтобы скрыть следы компрометации.

Простая на первый взгляд схема позволяет обходить продвинутые механизмы защиты от комплексных атак.

BackSwap поддерживает атаки на Google Chrome и Mozilla Firefox, в последних версиях появилась поддержка Internet Explorer. Метод подходит для большинства браузеров с консолью разработчика или возможностью выполнения кода JavaScript из адресной строки (это стандартные функции браузера). Троян не требует специальных привилегий в системе и не зависит от версии браузера.

«BackSwap доказывает, что в противостоянии между индустрией безопасности и вирусописателями не всегда нужна новая сложная техника и тактика, – сказал Михал Послушны, вирусный аналитик Eset. – Браузеры усиливают защиту от внедрения кода, поэтому авторы малвари переходят к другим схемам атак, и в BackSwap реализована только одна из них».

В настоящее время BackSwap используется в атаках на пользователей пяти польских банков: PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK S.A., mBank, ING и Pekao. Его «интересуют» переводы крупных сумм – от 10 000 до 20 000 польских злотых (168 000–337 000 рублей).

Список потенциальных жертв может быть расширен, а новый способ обхода защитных механизмов – использован другими кибергруппами.

Антивирусные продукты Eset детектируют новую угрозу как Win32/BackSwap.A.