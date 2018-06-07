Microsoft и InfoWatch обеспечат безопасное использования облачных сервисов

ГК InfoWatch и Microsoft в России сообщили о создании интеграционного решения для обеспечения безопасности информационных потоков организаций, использующих Microsoft Office 365.

Интеграция флагманского продукта по защите компаний от утечек информации (DLP-система) InfoWatch Traffic Monitor с сервисом Microsoft Cloud App Security (часть решения Enterprise Mobility + Security), предназначенного для обеспечения безопасности в облачной среде, позволит существующим и потенциальным клиентам осуществлять централизованное управление политиками защиты данных как на рабочих станциях сотрудников, так и в облачных средах, а также обеспечит централизованный доступ ко всем инцидентам, связанным с угрозами утечек информации.

Интеграция реализована посредством технологии Internet Content Adaptation Protocol (ICAP), благодаря которой копия трафика с сервера Microsoft Office 365 передается на сервер InfoWatch Traffic Monitor. Далее DLP-система автоматически применяет технологии анализа для выявления нарушений политик безопасности и уведомляет о них офицера информационной безопасности организации.

Среди основных преимуществ интеграционного решения – возможность контроля и предотвращения утечек конфиденциальной информации, которую удается детектировать с высокой точностью благодаря уникальным лингвистическим запатентованным технологиям анализа информационных потоков DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Компании, использующие новое решение, смогут получить полную картину движения своих корпоративных данных в Microsoft Office 365.

«Удобная технология интеграции продуктов Microsoft позволила нам разработать совместное эффективное решение для обеспечения корпоративной безопасности заказчиков, которые работают с офисными средствами в облачной среде Office 365, — сказала Марина Баталова, руководитель направления интеграционных решений ГК InfoWatch. — Мы планируем развивать сотрудничество с разработчиками популярных бизнес-приложений и офисных программ, добавляя новые функциональные возможности в решения InfoWatch в области корпоративной информационной безопасности».