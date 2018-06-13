Zyxel сообщила о прохождении шлюзами ZyWALL сертификации по Common Criteria

Zyxel Communications, международный производитель сетевого оборудования, объявил, что его межсетевые экраны серии ZyWALL успешно прошли сертификацию на соответствие критериям Common Criteria, который считается самым престижным сертификатом в области информационной безопасности в мире.

Данный сертификат получают только те продукты, чья функциональность информационной безопасности несколько раз успешно прошла сложные тесты на соответствие «Общим критериям оценки защищенности информационных технологий Common Criteria» (стандарт ISO/IEC 15408). Из-за сложности тестов этот сертификат к настоящему времени получили всего лишь 236 сетевых устройств и систем, причем из них только небольшое число межсетевых экранов.

«Этот сертификат – еще одно доказательство высочайшего качество многолетней работы нашей команды специалистов по информационной безопасности», – сказал Дин Ши (Dean Shih), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Gateway Unit. – «Теперь мы можем легко подтвердить, что ZyWALL реализует всю ту функциональность защиты сетей, которая указана в его спецификации. Получение этого сертификата очень своевременно, потому что сейчас мы расширяем свой бизнес в государственном секторе, здравоохранении и финансовом секторе, где самые высокие требования к информационной безопасности».

«В этих трех секторах заказчики используют решения только тех поставщиков и производителей, чьи продукты имеют сертификат Common Criteria. Например, наличие этого сертификата позволит нам начать крупный проект в одной азиатской стране, который охватывает около одной тысячи клиник», – отметил Шин.

Стандарт Common Criteria был совместно разработан в 1990-ые годы правительствами Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, США и Франции для унификации разных стандартов информационной безопасности, которые использовались в то время. Первая версия Common Criteria была опубликована в 1994 г. и получила статус стандарта ISO/IEC в 1999 г. Тесты на соответствие критериям Common Criteria могут выполнять только лаборатории, сертифицированные по стандарту ISO 17025.

Сертификат Zyxel был выдан нидерландской лабораторией Brightsight BV, являющейся крупнейшей независимой лабораторией по тестированию решений информационной безопасности. Как записано в отчете о сертификации, межсетевые экраны ZyWALL успешно защищают от угроз, связанных с неавторизованным доступом и действиями, а также решают задачи информационной безопасности, в том числе обеспечения контроля потока пакетов, шифрования и управления системой защиты.