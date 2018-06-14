Commvault расширяет возможности управления данными в Microsoft Office 365

Commvault, поставщик платформенных программных решений для управления информацией и защиты корпоративных данных, объявил о расширении своего продуктового портфеля за счет улучшения интеграции с Microsoft Office 365 для предоставления заказчикам расширенных возможностей защиты данных, миграции данных, безопасности, eDiscovery и выполнения требований законодательства. Теперь ИТ-подразделения компаний смогут использовать решения Commvault для защиты ресурсов Office 365. Для растущей экосистемы сервис-провайдеров и системных интеграторов, участвующих в партнерских программах Commvault, этот анонс означает возможность расширить портфель своих сервисов за счет услуг для миграции и защиты Office 365.

Для миграции из среды Microsoft Exchange и Microsoft SharePoint, развернутой внутри корпоративного дата-центра или у провайдера хостинг-услуг, в Office 365 заказчику нужно адаптировать применяемые внутри его ИТ-инфраструктуры стратегии защиты, сохранения и безопасности данных, к решению, развернутому в облаке. С помощью Commvault Data Platform и решения Commvault Endpoint Protection заказчики смогут применить свои внутренние политики к Microsoft 365, Office 365 и Windows 10. Единая платформа управления данными сокращает риски, неизбежные при использовании специализированных решений.

Commvault предоставляет: ускорение миграции в Office 365 за счет предварительного архивирования избыточных и устаревших данных, хранящихся в ИТ-инфраструктуре заказчика; применение в масштабе предприятия, включая контент Office 365, решения eDiscovery, которое работает в гетерогенной среде, с несколькими облаками и совместимо с разными системами хранения; управление данными Office 365 в соответствии с требованиями законодательства General Data Protection Regulation (GDPR); передовые практики управления данными и сокращение расходов на хранение за счет применения встроенной дедупликации и сжатия данных; сокращение операционных расходов за счет широкой интеграции ресурсов хранения с помощью решений Commvault и использования построенных на основе стандартных компонентов инфраструктур хранения, в том числе Microsoft Azure Storage; архитектуру правил работы с данными (Data Governance), обеспечивающих выполнение требований регулирующих органов и аудита с применением расширенных правил архивирования и сохранения данных; использование Microsoft Azure Stack для хостинга при управлении данными Office 365.

Сейчас многие компании переходят на Office 365 (причем часто инициатором перехода является руководство компании) и обращаются за помощью при выполнении этого проекта к своим сервис-провайдерам. Решение Commvault помогает растущей экосистеме сервис-провайдеров упростить переход на Office 365 за счет: оптимизации расходов и надежного предоставления сервисов с помощью multi-tenant платформы сервисов, которая тесно интегрирована с Office 365, Microsoft 365 и Azure; способности удовлетворить различные требования заказчика к управлению данными, не ограничиваясь только данными Office 365 и Microsoft 365, благодаря чему заказчик рассматривает провайдера как своего стратегического партнера.

Commvault обеспечивает комплексную защиту и восстановление данных на основе политик для разных приложений Microsoft, в том числе Exchange Online, Microsoft OneDrive for Business, SharePoint Online, Microsoft Project Online, Windows 10, и для любых других данных, хранящихся как внутри предприятия, так и в облаках.

«Commvault расширяет возможности платформ Microsoft и это дает дополнительное преимущество нашим общим заказчикам. Наша история постоянного развития поддержки Microsoft Office 365 и Microsoft 365 наглядно демонстрирует как Commvault интегрирует и совершенствует решения Microsoft, включая управление данными, которые находятся на клиентских устройствах, внутри ИТ-инфраструктуры компании и в облаке, – отметил Ренди Де Мено (Randy De Meno), главный специалист по технологиям направления Microsoft Products and Microsoft Partnerships, Commvault. – Ориентированный на партнеров подход при разработке этого решения полностью соответствует общей стратегии нашей компании и учитывает подход клиентов к адаптации этого решения».

Майк Аммерлан (Mike Ammerlaan), директор Microsoft Office 365 Ecosystem, сказал: «Цифровая трансформация позволяет клиентам полностью пересмотреть свои возможности и применить новый подход на практике. Новейшая интеграция решений Commvault c Office 365 и Microsoft 365 облегчит цифровую трансформацию бизнеса. Она является логическим развитием нашего партнерства, которое помогает трансформации современных предприятий».

Мартин Филипп Малешин (Martin Phillip Maleshyn), исполнительный директор (CEO) компании CURAit, отметил: «CURAit помогает заказчикам перейти в облако. Сочетание возможностей Microsoft Office 365 и решений Commvault помогает нам безопасно и быстро мигрировать данные наших заказчиков и защитить их. В результате мы получили дополнительную возможность удовлетворить потребности наших клиентов и стать для них стратегическим партнером».

Последние усовершенствования решений Commvault для Microsoft 365 и Office 365 доступны уже сейчас.