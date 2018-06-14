Решение «Лаборатории Касперского» для защиты промышленных инфраструктур получило сертификат ФСТЭК

Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes (KICS) прошел сертификацию ФСТЭК России. Это подтверждает соответствие «Лаборатории Касперского» запросам и внутренним стандартам крупнейших российских компаний, которые предъявляют повышенные требования к средствам защиты, применяемым на объектах критической инфраструктуры. Сертификационные испытания провела лаборатория «Синклит».

Согласно последним данным Kaspersky Lab ICS-CERT, только за вторую половину 2017 г. решения «Лаборатории Касперского» предотвратили попытки заражений на 37,8% защищаемых ими компьютеров в автоматизированных системах управления промышленных предприятий. В России атакам подверглись 46,8% компьютеров АСУ, причем в общей сложности в таких сетях было обнаружено более 17,9 тыс. различных модификаций вредоносного ПО.

«Мы постоянно совершенствуем свои продукты как с программной точки зрения, так и в плане соответствия требованиям регуляторов, в частности – ФСТЭК России. Получение сертификата – подтверждение этому и важная веха в жизненном цикле продукта. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes — чрезвычайно гибкий продукт, который можно применять для защиты различных компонентов систем автоматизации: SCADA и DCS-серверов, инженерных станций, HMI панелей. Продукт отличается низким потреблением ресурсов, что актуально при применении в АСУ», — сказал Георгий Шебулдаев, руководитель направления Kaspersky Industrial Cybersecurity.

Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes — это часть набора технологий и сервисов «Лаборатории Касперского» для защиты всех уровней производственных систем: от серверов и инженерных ПК до сетевого оборудования и ПЛК. Комплексный подход позволяет обнаруживать и предотвращать как случайные заражения вредоносным ПО, так и таргетированные атаки, сохраняя непрерывность технологических процессов.