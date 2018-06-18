Сервисы SAP Ariba, HEC, SuccessFactors HCM и EECM прошли сертификацию ФСТЭК

SAP сообщила о том, что следующие сервисы получили сертификаты соответствия ФСТЭК по требованиям безопасности информации: SAP Ariba On-Demand Solutions, SAP HANA Enterprise Cloud, SAP SuccessFactors HCM Suite и SAP Extended Enterprise Content Management. Сертификаты были выданы на основе результатов сертификационных испытаний, проведенных ЗАО «Документальные системы», экспертного заключения ФАУ ГНИИ ФСТЭК России, также инспекционного контроля, проведенного испытательной лабораторией «Лаборатория ППШ».

Сертификат соответствия по требованиям безопасности информации означает, что сервисы SAP обладают встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации и могут применяться для защиты конфиденциальной информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. SAP EECM применяется для защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, а также для обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных в информационных системах.

«SAP сотрудничает с компаниями и клиентами из государственного сектора в разных странах мира, включая Российскую Федерацию. Некоторые клиенты из государственного сектора предъявляют требования по оценке соответствия используемых программных продуктов требованиям безопасности информации установленными национальными стандартами. С целью соответствия предъявляемым требованиям SAP использует механизм Government Security Program, который позволяет тестировать решения SAP аккредитованными испытательными лабораториями и обеспечивать безопасность и нераспространение интеллектуальной собственности SAP», – сказал Дмитрий Костров, директор по информационной безопасности SAP CIS.