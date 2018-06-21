Treolan объявила о начале поставок DLP-решений Zecurion

Treolan, широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, и Zecurion, разработчик DLP-систем для защиты от внутренних угроз и утечек информации, подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно контракту, Treolan будет поставлять весь спектр решений вендора через свою партнерскую сеть, которая насчитывает более 3 тыс. компаний по всей России.

Линейка продуктов Zecurion включает в себя систему защиты данных от утечек Zecurion DLP, в состав которой входят Traffic Control, Device Control и Discovery. Решения могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности. Traffic Control анализирует сообщения, передаваемые по сетевым каналам, Device Control контролирует печать на принтерах и копирование документов на съемные носители, Discovery реализует поиск конфиденциальной информации на компьютерах пользователей и в хранилищах данных. Система Zecurion PAM предотвращает потенциально опасные действия пользователей с привилегированными правами доступа к ИТ-системам организации. Zecurion SWG (Secure Web Gateway) в качестве прокси-сервера контролирует доступ сотрудников к веб-ресурсам и анализирует трафик, передаваемый по различным протоколам.

«Мы стараемся пополнять наш арсенал теми производителями и решениями, которые хорошо зарекомендовали себя на российском рынке, или у которых есть большой потенциал, – сказал Алексей Кувыкин, старший менеджер по продукции компании Treolan. – У Zecurion много интересных продуктов, хорошие позиции на рынке DLP-систем, востребованных не только в России, но и за рубежом. Мы рады, что у наших партнеров появилась возможность предлагать своим заказчикам сильные решения в сфере информационной безопасности. Также мы надеемся, что наше сотрудничество с Zecurion даст хороший эффект и откроет обеим компаниям новые горизонты для развития бизнеса».