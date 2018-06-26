Softline аттестовала государственный архитектурно-строительный университет Петербурга

Эксперты Softline подтвердили, что защита персональных данных, обрабатываемых в информационной системе Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, соответствует требованиям законодательства. К такому выводу они пришли, проведя в вузе аттестацию информационных систем персональных данных.

Все российские вузы должны быть подключены к защищенной сети передачи данных Федерального центра тестирования, ФЦТ, в информационные системы которого вносятся сведения о ходе и результатах приема абитуриентов. Каждые три года учебные заведения проходят аттестацию защищенных каналов связи. Санкт-петербургскому государственному архитектурно-строительному университету – СПбГАСУ потребовалось пройти повторную аттестацию информационных систем, обрабатывающих персональные данные, чтобы оценить уровень их защищенности и подтвердить соответствие требованиям регулятора.

«Аттестационные мероприятия – важнейшая составляющая обеспечения безопасности персональных данных абитуриентов. Их проведение обязательно для всех вузов, а исполнитель должен досконально знать специфику работ и иметь соответствующие лицензии и компетенции, поэтому мы обратились к нашему давнему партнеру, компании Softline. Ее специалисты обладают большим опытом реализации подобных проектов», – сказала Ольга Солдатова, инженер УИТ СПбГАСУ.

Команда Softline определила перечень персональных данных, которые должны быть защищены, изучили процессы их хранения и обработки, разработала модель нарушителя и модель угроз. Была обеспечена защита каналов передачи данных в соответствии с требованиями ФЦТ посредством установки и настройки необходимых программно-аппаратных средств. Также специалисты проанализировали систему распределения ответственности за выполнение требований по защите информационных систем в вузе. В результате работ СПбГАСУ был выдан аттестат соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации.

«Наши специалисты выполнили проект в оговоренные сроки, придерживаясь высоких требований общефедеральных стандартов. В результате заказчик получил аттестат соответствия требованиям регулятора, который подтвердил эффективность имеющегося в вузе защищенного подключения к сети Федерального центра тестирования», – сказал Антон Сорокин, менеджер по продажам решений компании Softline.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет готовит специалистов в области строительства, архитектуры, транспорта и инженерно-экологических систем. В составе учебного заведения – восемь факультетов, два института, три инновационных предприятия и более десяти научно-исследовательских центров.