Отчет «Лаборатории Касперского»: число атак криптомайнеров выросло на 44% за последние 12 месяцев

Согласно отчету «Лаборатории Касперского», количество интернет-пользователей по всему миру, устройства которых были атакованы ПО для майнинга криптовалют, возросло с 1,9 млн в 2016-2017 гг. до 2,7 млн в 2017-2018. При этом киберпреступники все больше ориентируются на развивающиеся рынки и за счет них увеличивают свои доходы. Все это демонстрирует статистика за последние 24 месяца, основанная на срабатывании решений «Лаборатории Касперского».

Криптовалюта – одна из наиболее обсуждаемых тем в последние несколько лет, и, естественно, злоумышленники не могли обойти ее стороной. Мошенники создают специальное ПО, которое способно майнить криптовалюту, используя вычислительную мощность ПК и мобильных устройств атакованных пользователей. Криптомайнеры приносят киберпреступникам меньшую прибыль, по сравнению, например, с программами-вымогателями, однако делают это незаметно и в течение более длительного времени. Поэтому неудивительно, что количество атак программ-вымогателей на ПК и мобильные устройства сократилось в 2017-2018 годах (практически на 30% и 22,5% соответственно).

По данным экспертов «Лаборатории Касперского», криптомайнеры атакуют не только ПК, но и мобильные устройства. Количество уникальных атак этих программ на такие платформы увеличилось на 9,5%, причем они затронули почти пять тысяч пользователей по всему миру в 2017-2018 гг., что превышает показатель за 2016-2017 гг. на 11%.

«Причины подобных изменений в ландшафте киберугроз предельно ясны. Для злоумышленников программы-вымогатели – это довольно рискованный способ зарабатывания денег, поскольку атаки этих зловредов привлекают широкое внимание СМИ и государства. Криптомайнеров же проще активировать, кроме того, они представляют собой более стабильную модель получения прибыли. Киберпреступники обычно незаметно майнят криптовалюту, используя центральный процессор (CPU) или графический процессор (GPU) устройств, после чего совершают транзакции и получают реальные деньги», – отметил Евгений Лопатин, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».