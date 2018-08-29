Eset: шифратор GandCrab маскируется под «кряки» для Counter Strike и Microsoft Office

Eset предупредила о всплеске активности нового шифратора GandCrab. Вымогатель научился маскироваться под «кряки» для взлома популярных программных продуктов и шифрует файлы 450 форматов.

Шифратор GandCrab появился в 2018 году и уже вошел в пятерку наиболее распространенных семейств вымогателей, среди которых WannaCry и Crysis.

Попав в систему жертвы, GandCrab собирает информацию с устройства, включая имя компьютера, имя пользователя и IP-адрес. Далее малварь запускает процесс шифрования данных на жестких, съемных и сетевых дисках, удаляет резервные копии операционной системы и выводит на экран требование выкупа в криптовалюте.

GandCrab может шифровать файлы различных форматов, в том числе документы Microsoft Office, OpenOffice, PDF и текстовые файлы, базы данных, фотографии, музыку и видео – ему «знакомо» больше 450 расширений.

В течение первых четырех месяцев 2018 года операторы GandCrab использовали сравнительно немного способов распространения, прежде всего, спам-рассылки. Более чем в 25% случаев применялась социальная инженерия.

С мая Eset фиксирует рост активности GandCrab и новую стратегию его операторов. Новые модификации шифратора успешно маскируются под программы для взлома легитимных приложений – всего более 2 000 файлов. В их числе – «кряки» для игр Minecraft, Counter Strike, StarCraft, офисных продуктов Adobe Acrobat, Adobe Flash, Microsoft Office, а также популярного антивирусного ПО, включая Eset NOD32.

Угроза преобладает в странах Латинской Америки, в этом регионе наибольшее число обнаружений отмечено в Перу (45,2% срабатываний антивирусных продуктов Eset), Мексике (38%), Эквадоре (17,2%), Колумбии (9,9%) и Бразилии (8,7%).

В настоящее время восстановить зашифрованные данные невозможно. Исключение – наличие у жертвы резервных копий или заражение одной из ранних версий шифратора, для которых существуют инструменты расшифровки.

Eset советует воздержаться от установки любых «кряков» и пиратских версий легитимных программных продуктов. При скачивании любого контента в сети необходимо убедиться, что компьютер защищен современным антивирусным ПО. Если заражение шифраторам произошло, платить вымогателям не рекомендуется – получение выкупа ни к чему их не обязывает, зато мотивирует продолжать противоправную деятельность.