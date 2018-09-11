Eset Russia представила новый сервис «Гарантия антивирусной защиты»

Eset Russia представила новый сервис для российских пользователей Eset NOD32 – программу «Гарантия антивирусной защиты». Клиент получает двойную защиту: антивирус и гарантию его надежности – без дополнительной платы. Если пользователь соблюдал рекомендованные правила, но устройство с установленным Eset NOD32 пострадало от вредоносной программы, Eset Russia вернет стоимость годовой лицензии.

Каждый день в мире появляется свыше 200 тыс. вредоносных программ. Eset Russia готова взять на себя ответственность за пользователя. Программа «Гарантия антивирусной защиты» разработана специально для клиентов Eset Russia и, по заявлению разработчиков, не имеет аналогов в России.

В программу может вступить каждый пользователь, купивший или продливший лицензию любого антивирусного продукта Eset NOD32. После активации лицензии клиент получит приглашение вступить в программу. Достаточно перейти по ссылке из письма в личный кабинет Eset Connect и заполнить заявку.

При подозрении на заражение компьютера или смартфона пользователю необходимо связаться с технической поддержкой Eset любым удобным способом: в почте, мессенджерах, соцсетях или по телефону.

«Eset Russia постоянно работает над повышением качества клиентского сервиса, – сказал Денис Матеев, глава Eset в России и СНГ. – В случае технических неполадок пользователь не останется один на один с проблемой. Мы поможем восстановить работу устройства и, если заражение все же произошло, вернем среднерыночную стоимость антивируса».

Ранее Eset Russia представила «Гарантию антивирусной защиты» для микробизнеса, малых, средних и крупных компаний. Запуск программы для домашних пользователей завершает формирование комплекса сервисов для дополнительной защиты всех без исключения российских клиентов.