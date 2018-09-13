ИБ-интеграторам представили новых вендоров в рамках ITD Summit

ITD Group впервые собрала вместе своих партнеров и ключевых вендоров, заложив традицию проведения ежегодной конференции ITD Summit. На первом мероприятии ITD Group партнерам были не только продемонстрированы наиболее актуальные решения из уже сформировавшегося продуктового портфеля компании, но и представлены три новых вендора.

В частности, гостям было показано, как разумный видеоанализ позволяет руководству организации принимать эффективные управленческие решения с помощью технологий обработки видео израильской компании BriefCam. Также на мероприятии был презентован продукт израильской компании Portnox, специализирующийся на защите корпоративных сетей от несанкционированного доступа и угроз в соответствии с политиками компании.

Также партнерам рассказали, как в ИТ-конвейер по разработке приложений в стиле DevOps встроить управление кибер-рисками в части защиты данных организаций в непромышленных средах. С этой задачей прекрасно справляется решение по маскированию конфиденциальной информации в базах данных от компании Brillix.

Гостям продемонстрировали нюансы использования уже знакомых многим решений известных вендоров: Cybonet, Skybox Security, SurfSecure, Cyberbit, Checkmarx и Intellinx. За счет этого организаторам удалось охватить различные направления информационной безопасности, сделав акцент на самых перспективных и востребованных продуктах на рынке.

ITD Summit 2018 прошел в Москве 6 сентября 2018 г. Презентационной и дискуссионной площадкой стала зафрахтованная яхта, на которой участники мероприятия курсировали в русле Москва-реки с видами на достопримечательности столицы, включая один из символов деловой активности новой России — деловой центр «Москва-сити».

Мероприятие посетили представители крупнейших интеграторов России, таких как «Софтлайн», «Информзащита», «Инфосистемы Джет», «Инфозащита» и многих других.

По словам заместителя директора Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Андрея Янкина, саммит получился информативным и насыщенным, выбранная площадка оказалась удобной: «В одном месте удалось ознакомиться с большим числом новых продуктов и решений вендоров, часть из которых только начинает завоевывать российский рынок, — поясняет он. — На фоне санкций израильские производители, представленные на семинаре, особенно актуальны».

Руководитель направления развития кибербезопасности компании «СофтЛайн Трейд» Андрей Павлов отметил: «На вопрос о том, можно ли контролировать разработчиков, не привлекая не менее профессиональных разработчиков, я получил однозначный ответ — если в вашей компании ведется активная разработка, рекомендую обратить внимание на продукт Checkmarx. Система обнаруживает зловредные и неудачные решения программистов на многих языках программирования, позволяя выявить проблему еще до выкладки кода в продуктивную среду. А при помощи видеоаналитики Briefcam можно проанализировать часы видео за считанные минуты! Я считаю, что системы такого класса должны обязательно использоваться в проектах “Безопасный город”».

Директор по продажам Skybox Security в России и СНГ Юрий Черкас отметил: «Мы ценим вклад наших партнеров в развитие совместного бизнеса и можем отметить, что в 2018 г. объем проектов, инициированных интеграторами, вырос уже более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. В ближайших наших планах завершение процесса сертификации во ФСТЭК (действующий сертификат истекает в марте следующего года) и запуск русскоязычного раздела сайта, что, надеемся, еще больше поможет в продвижении продукта на рынке России».

Менеджер по работе с ключевыми партнерами ITD Group Евгения Евдокименко отметила: «Кто-то узнал что-то новое, с кем-то обсудили текущие и потенциальные задачи, — говорит она. — Надеемся, это неплохое начало доброй традиции собираться подобным составом ежегодно. Благодарим наших партнеров за то, что были с нами в этот день и надеемся, что удовольствия они получили не меньше, чем мы!».

Созданная в 2007 г. компания ITD Group представляет на рынке интересы разработчиков инновационных решений в сфере защиты информации. Компания продвигает на рынке России и стран СНГ решения, основанные на технологиях, призванных обеспечивать комплексную информационную защиту данных и компьютерных сетей. ITD Group является официальным дистрибьютором продукции известных компаний, занимающихся разработкой систем информационной безопасности.