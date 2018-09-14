Parasoft начинает продвижение Solar inCode на рынках Юго-Восточной Азии

«Ростелеком-Solar», национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью, и Parasoft, поставщик решений для анализа программного обеспечения, заключили партнерское соглашение.

В рамках соглашения Parasoft будет предлагать решение для анализа защищенности исходного кода Solar inCode своим заказчикам в Сингапуре, Малайзии и Вьетнаме, постепенно выходя и на другие рынки Юго-Восточной Азии. Этот важный стратегический шаг, объединяющий сильные стороны компаний по двум основным направлениям, позволит «Ростелеком-Solar» укрепить свои позиции в странах Юго-Восточной Азии, а компании Parasoft – стать серьезным игроком на рынке статического анализа безопасности приложений с технологией анализа бинарного кода от «Ростелеком-Solar».

Анализ скомпилированных и обфусцированных бинарных файлов особенно важен, когда невозможно проанализировать исходный код приложения, что часто случается при тестировании сторонних приложений или анализе унаследованного кода. Чтобы решить эту проблему, компания Parasoft будет предлагать своим заказчикам технологию анализа бинарного кода от «Ростелеком-Solar».

«Партнерство с технологическим лидером рынка SAST-технологий — компанией Ростелеком-Solar — еще один серьезный шаг на пути к созданию прочного фундамента в области автоматизированного тестирования ПО наших клиентов, — сказал Стэнли Йу (Stanley Eu), региональный директор компании Parasoft в Юго-Восточной Азии. — Благодаря этому партнерству мы сможем усилить позиции в сегменте анализа защищенности приложений, написанных на C/C++, Java и во фреймфорке .NET.».

Решение Solar inCode способно без доступа к исходному коду или даже отладочной информации анализировать любые приложения, включая сторонние и унаследованные. Таким образом, заказчики получают более полную и точную оценку защищенности используемых приложений.

«Партнерство с компанией Parasoft позволит нам существенно расширить свое присутствие на динамично развивающихся и представляющих большую важность рынках АТР, а со временем выйти и в другие регионы мира. Мы рады стать партнером компании Parasoft и объединить наши усилия, чтобы еще больше заказчиков смогли оценить лучшие отраслевые решения для обеспечения безопасности приложений», – отметил Даниил Чернов, руководитель направления Solar inCode компании Ростелеком-Solar.