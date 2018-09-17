«Анатарус» воспользовался услугой «Хостинг ИСПДн» Corpsoft24

«Анатарус» стал новым клиентом Corpsoft24, воспользовавшись услугой «Хостинг ИСПДн».

«Анатарус» – сервис в области LegalTech, специализирующийся на отправке электронных заказных писем с надлежащим уведомлением получателя. В основе работы сервиса лежат две составляющие: технологическая и правовая. Зарегистрированный и авторизованный пользователь получает возможность отправить электронную корреспонденцию по указанному им адресу электронной почты и номеру мобильного телефона получателя. После этого на свои e-mail и телефон адресат получает ссылки, перейдя по которым можно сразу же просмотреть содержание сообщения. При этом в личном кабинете отправителя автоматически формируется отчет о дате и времени отправки сообщения и прочтения его получателем.

Каждое отправляемое сообщение в качестве доказательства факта неизменности хранимой и отправляемой информации преобразуется в 256-битный хеш-код (SHA-256), а уведомление с обезличенными данными получателя и хеш-код публикуется в ленте сообщений СМИ «Анатарус».

Поскольку большая часть информации, с которой работает разработчик сервиса, конфиденциальна, для ее защиты требуется надежно защищенная информационная система персональных данных.

Компанией было принято решение воспользоваться услугами Corpsoft24, предоставившей для этого необходимые ресурсы.

Директор по развитию Corpsoft24 Демьян Раменский сказал: «Персональные данные в информационной системе защищены шифрованием по ГОСТ 28147-89 при помощи сертифицированных (прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия) криптографических средств защиты информации (СКЗИ)».

В результате проведенных работ «Анатарус» получил ИТ-инфраструктуру, полностью соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, техническую и консультационную поддержку.