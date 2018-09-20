«Лаборатория Касперского»: треть компьютеров на промышленных предприятиях в опасности из-за инструментов удаленного контроля

Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что на каждом третьем компьютере в промышленной сети установлен какой-либо инструмент удаленного контроля (RAT – remote administration tool). При этом каждый пятый RAT идет по умолчанию вместе с ПО для промышленных систем. Такая ситуация создает потенциальный риск для индустриальных сред, поскольку возможностями удаленного администрирования могут воспользоваться злоумышленники. А если операторы компьютеров АСУ ТП не знают об установленных на них RAT, что отнюдь не редкость, то опасность стать жертвой кибератаки повышается.

Наибольшую угрозу в RAT представляет возможность получения повышенных привилегий в атакованной системе. На практике это означает, что злоумышленник может получить неограниченный контроль не только над конкретным компьютером, но и над всей внутренней сетью предприятия. Причем сделать он это может методом простого перебора пароля – так называемой брутфорс-атаки. По оценкам аналитиков «Лаборатории Касперского», это самый распространенный способ получения доступа к RAT. Помимо этого, злоумышленники могут обрести неавторизованный доступ к инструментам удаленного администрирования через имеющиеся в них уязвимости.

«Лаборатория Касперского» уже фиксировала случаи эксплуатирования RAT злоумышленниками. Поскольку это ПО дает практически неограниченный контроль над системой, то злоумышленники легко могут развернуть в зараженной сети кампании кибершпионажа и саботажа или же использовать мощности предприятия для майнинга криптовалют.

«Число RAT в индустриальных системах пугающе велико, особенно учитывая, что многие организации даже не подозревают о потенциальных рисках, связанных с ними. Например, мы недавно наблюдали попытку атаки на автомобильную компанию, на одном из компьютеров которой был RAT. Злоумышленники пытались установить различное вредоносное ПО на протяжении нескольких месяцев, однако наши защитные решения блокировали все их попытки, благодаря чему компании удалось избежать негативных последствий, – сказал Кирилл Круглов, эксперт команды ICS CERT «Лаборатории Касперского». – Разумеется, все это не означает, что предприятия должны немедленно избавиться от RAT в своей сети. В конце концов, эти инструменты удобны, они экономят время и деньги компании. Однако их наличие в системе должно контролироваться, особенно если речь идет об индустриальных и критически важных средах».

Чтобы снизить риск атаки с использованием RAT, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям: провести аудит всех приложений и инструментов удаленного администрирования в промышленных сетях и, если какие-либо из этих инструментов не нужны для индустриальных процессов, удалить их; проверить и деактивировать RAT, являющиеся частью программного обеспечения для АСУ ТП (разумеется, если они не требуются для функционирования ПО); наблюдать и регистрировать все события для каждой сессии удаленного контроля в индустриальном процессе; активировать RAT только при необходимости и на ограниченный период времени – по умолчанию эти инструменты должны быть выключены.