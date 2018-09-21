«Танаис» и «Эвритег» объединили силы для защиты документов крупнейших предприятий

«Танаис», системный интегратор, стал сертифицированным партнёром российского разработчика систем безопасности конфиденциальных документов «Эвритег».

Танаис оказывает услуги системной интеграции и автоматизации бизнеса, является центром компетенций по автоматизации закупок на базе Directum, а также разрабатывает собственные решения по интеграции информационных систем предприятия. В числе клиентов «Танаис» как крупнейшие предприятия России, государственные органы власти, так и небольшие организации.

Системный интегратор включил ILD-систему в перечень предложений для своих заказчиков. Компании взяли курс на технологическое партнёрство, и теперь специалисты Танаис занимаются разработкой внедрения в интеграционную шину решения ILD, которое повысит безопасность конфиденциальных документов заказчиков. В дальнейшей перспективе сотрудничества — объединение возможностей флагманского продукта «Эвритег» по защите от утечек бумажных документов и многолетней экспертизы «Танаис» в области автоматизации различных бизнес-процессов, говорится в сообщении пресс-службы «Эвритег», которым располагает редакция CNews.

«Мы видим перспективы нашего сотрудничества, особенно у заказчиков авиакосмической отрасли, которые чувствительны к вопросам информационной безопасности и утечки информации. Также мы видим потенциал сотрудничества в области совместных разработок», — сказал Иван Серёдкин, руководитель направления ECM и BPM «Танаис».

Принцип действия флагманского продукта «Эвритег» — системы Information Leaks Detection (ILD) — прост: в случае возникновения утечки программный комплекс позволяет безошибочно определить, кто из сотрудников стал умышленным или невольным источником компрометации документа. Для этого программа помечает каждый файл неуловимыми глазу пометками, незаметно изменяет межстрочные интервалы и буквы, и сама же может мгновенно опознать документ и точно установить, кто его скомпрометировал.

«Наша совместная работа обязательно принесёт свои плоды: когда крупные компании с аккуратностью относятся к информационной безопасности — это может положительно повлиять на деловой климат в стране. Понимая, что источник утечки точно определят, сотрудники будут осторожнее обращаться с конфиденциальными документами», — отметила Валерия Потёмкина, директор по продажам и маркетингу «Эвритег».