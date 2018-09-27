Avast: при подключении к публичным Wi-Fi лишь 10% используют VPN, 47% доверяют антивирусу

Специалисты компании Avast, специализирующейся на цифровых продуктах безопасности, провели опрос российских пользователей, чтобы выяснить, насколько они осведомлены о рисках при подключении к Wi-Fi. 87% опрошенных россиян знают о рисках безопасности, связанных с подключением к публичным сетям, однако 38% по-прежнему подключаются к бесплатному Wi-Fi.

Подключение к интернету через общественную сеть Wi-Fi становится все более распространенным явлением — в кафе, аэропортах, метро и других общественных ​​предлагают бесплатный Wi-Fi. Однако открытые сети Wi-Fi без паролей небезопасны и, подключаясь к ним, пользователи подвергают личную информацию угрозе.

Из тех, кто подключаются, 60% признались, что предпочитают бесплатные сети Wi-Fi, которые не требуют регистрации или пароля для подключения, что фактически делает их еще менее безопасными.

Когда пользователей спросили, как они защищают личную информацию, когда они подключаются к общественным сетям Wi-Fi, 47% респондентов заявили, что доверяют защиту антивирусу, а 26% ответили, что избегают ввода конфиденциальной информации, такой как учетные данные. В то время всего 7% полагаются в этом вопросе на сетевого провайдера.

Пользователи должны знать, что они могут пользоваться общедоступной сетью Wi-Fi без ущерба для конфиденциальной информации, одним из решений является использование VPN. Несмотря на то, что 60% знают, что такое VPN, только 10% опрошенных ответили, что используют прокси-сервер или VPN для защиты при использовании публичного Wi-Fi.

«Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет пользователям просматривать веб-страницы анонимно и безопасно из любого места, поскольку они создают безопасное зашифрованное соединение. Avast SecureLine использует шифрование на уровне, используемом банками, чтобы выстроить безопасный туннель для обмена данными в любой сети, даже если у нее сомнительная репутация. И пользователям не нужно бояться, что кто-то перехватит, отследит или украдет их информацию», — отметил Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ.

Очень важно следить за тем, чтобы соединение Wi-Fi было безопасным. Публичные точки доступа Wi-Fi — золотая жила для хакеров. Подключаясь к той же сети, можно легко увидеть веб-сайты, которые посещают пользователи, историю браузера, электронную почту и даже регистрационные данные. При использовании публичного Wi-Fi рекомендуется установить VPN для безопасного соединения, а также посещать страницы с HTTPS-соединением.

Также следует деактивировать службы определения местоположения, геотеги и, если возможно, метаданные на устройствах и браузерах, когда они не используются. Даже простое действие обмена фотографиями в социальной сети могут раскрывать местоположение. Кроме перечисленного, рекомендуется установить надежное программное обеспечение безопасности для мобильных телефонов.

Методология исследования: опрос проведен компанией Avast в августе 2018 года среди 3480 российских потребителей.