«Лаборатория Касперского» и «Просвещение» и создали программу по информационной безопасности для школьников

«Лаборатория Касперского» и группа компаний «Просвещение» создали специальное учебное пособие «Информационная безопасность, или На расстоянии одного вируса», которое будет использоваться для занятий в московских школах в рамках проекта «Математическая вертикаль» для организации внеурочной деятельности. Автором учебника выступила Мария Наместникова – эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете, говорится в сообщении пресс-службы «Лаборатории Касперского».

Пособие включает в себя три раздела (7-9 класс) и содержит как теоретический, так и практический материал – контрольные вопросы и задания. Также было разработано соответствующее методическое пособие для учителей, которое появится на официальном сайте «Просвещения».

«Наша задача – создавать самые качественные, актуальные и востребованные продукты для образовательной отрасли. Будь то учебные пособия или проект новой школы для одного из регионов страны. “Просвещение” вкладывает существенные средства в исследования и разработки в этой области. Логично, что учебник по кибербезопасности мы создали с ведущей компанией рынка – “Лабораторией Касперского”», — сказал Михаил Кожевников, первый вице-президент группы компаний «Просвещение».

«Своей основной задачей “Лаборатория Касперского” видит не только защиту пользователей от всевозможных угроз, но и их обучение основам кибербезопасности. При этом сегодня в таких знаниях всё больше нуждаются не только взрослые, но и подрастающее поколение. Только по нашим данным, 85% российских школьников в возрасте 7-18 лет не могут обойтись без гаджетов. Поэтому мы рады сотрудничеству с “Просвещением” – крупнейшим российским специализированным издательством учебной и педагогической литературы, которое имеет колоссальный опыт в создании обучающих материалов. Надеемся, что вместе мы сможем сделать цифровой мир ещё более безопасным для детей», — отметил Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

«Лаборатория Касперского» и группа компаний «Просвещение» заключили соглашение о стратегическом партнерстве с целью развития образования в сфере информационной безопасности, — в частности, создания совместных учебно-методических пособий и реализации исследовательских проектов.