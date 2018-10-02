«Диалогнаука» провела аудит безопасности региональных центров «Росатома»

«Диалогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела аудит и разработала рекомендации по совершенствованию системы обеспечения информационной и физической безопасности региональных центров «Росатома».

Частное учреждение «Русатом — Международная Сеть» (РМС) является отраслевым комплексом, входящим в контур управления госкорпорации «Росатом», которая решает задачи формирования, развития и управления сетью зарубежных региональных центров. В структуру компании входят 11 региональных центров.

Для «Русатом — Международная Сеть» (РМС) вопрос информационной безопасности является актуальным и важным, поэтому руководство компании решило привлечь внешнего подрядчика для проведения независимой оценки текущего уровня защищенности представительств компании.

Работы проводились в два этапа. На первом этапе специалисты «Диалогнауки» разработали методику проведения работ, в которой были определены критерии оценки, сформированные по результатам анализа внутренних документов РМС, требований законодательства страны местонахождения и рекомендаций международного стандарта ISO/IEC 27001:2013.

На следующем этапе по разработанной и согласованной с заказчиком методике было проведено обследование существующей системы информационной безопасности и системы физической безопасности и оценка соответствия их установленным критериям. По результатам анализа были разработаны детальные рекомендации по улучшению существующих и разработке недостающих процессов управления и обеспечения информационной безопасности региональных центров «Росатома», в том числе были подготовлены предложения по использованию дополнительных средств защиты информации, которые необходимы для повышения уровня безопасности компании.

«В рамках проекта мы учитывали как необходимость соответствия заказчика локальному законодательству и международным стандартам в области информационной безопасности, так и факторы, непосредственно связанные с развитием организации и использованием современных информационных технологий для совершенствования бизнес-процессов. Благодаря сотрудничеству со специалистами заказчика нам удалось оперативно провести оценку и сформировать оптимальную для заказчика целевую архитектуру системы информационной безопасности. Выражаю надежду на взаимовыгодное конструктивное сотрудничество с организациями "Росатома" в будущем», – сказал Антон Свинцицкий, директор «Диалогнауки» по консалтингу.